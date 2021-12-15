Москва приветствует встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе

Россия приветствует продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе пресс-конференции, коснувшись состоявшейся 14 декабря в Брюсселе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы анализируем поступающую информацию по итогам встречи и рассчитываем, что итоги брюссельских обсуждений будут способствовать дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России», - отметила она.

В то же время Захарова подчеркнула, что развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации взаимной торговли, разблокировке транспортных артерий в регионе и реализации масштабных региональных и не только региональных инфраструктурных проектов.

Комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что Азербайджан мог бы стать наблюдателем в ЕАЭС, официальный представитель МИД РФ также добавила, что решение о повышении уровня взаимодействия союза принимается с согласия всех государств-членов, намекая, конечно, на согласие Армении.

Коснувшись процесса нормализации армяно-турецких отношений, Мария Захарова заявила, что Москва приветствует настрой Анкары и Еревана на нормализацию отношений и готова содействовать этому процессу в интересах оздоровления обстановки в регионе.

При этом она отказалась прямо ответить на вопрос о том, является ли последнее заявление главы МИД Турции о назначении двумя странами специальных представителей с целью начала армяно-турецкого диалога результатом российского посредничества.

«Нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, помогла бы формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства и в регионе, и, безусловно, между странами и народами. С этой точки зрения мы приветствуем демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации. Назначение сторонами для этих целей специальных представителей - логичный и разумный шаг в развитие этого стремления. Мы со своей стороны готовы всячески этому процессу содействовать», - заявила она.

Напомним, в ноябре Захарова заявила, что Армения официально обратилась к России с просьбой о посредничестве в вопросе нормализации отношений с Турцией, добавив, что Москва заинтересована в этом вопросе.