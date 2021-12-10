Фракция «Айастан» ввела в обращение законопроект об отставке главы НС

Спикер парламента Ален Симонян, касаясь этого законопроекта, на своей странице в Facebook написал: «В дни, когда вокруг Армении происходят важные дипломатические процессы, звучат выстрелы в направлении границ Армении, Армения находится на одном из самых судьбоносных этапов своей истории, посредством системы внутреннего документооборота НС ко мне был направлен введенный в обращение оппозицией проект с требованием отставки председателя НС».

По мнению спикера НС, это действие означает две вещи: «Ваша политическая бездарность достигла вершины, а я по своей части до сих пор делал все правильно».

Напомним, после распространения скандальной видеозаписи спикера НС оппозиция и правозащитники заявили, что он должен уйти в отставку. Во время одного из своих заграничных визитов, предположительно, говоря о военнослужащих, попавших в плен во время пограничной напряженности 16 ноября, Симонян в частной беседе заявил: «Эти пленные - это люди, которые сложили оружие и сбежали и оказались в плену». Это тайно снятое видео вызвало волну критики и гнева.