Эти пленные – это те люди, которые сложили оружие и убежали - Ален Симонян

«Если я из-за этих пленных должен потерять Сюник, если я должен потерять Сисиан, извините, может быть это звучит немного плохо, неправильно, но я считаю, что этих пленных уже нет», - говорит Симонян на тайно снятом видео, размещенном на одном из телеграмм-каналов.

Затем, вероятно, по инициативе спикера парламента, была распространена более расширенная версия под названием «Что на самом деле сказал Ален Симонян».

Особых различий между смонтированной и несмонтированной версиями нет, разговор был записан во время встречи с армянской общиной Франции.

«Да, естественно, мы этих ребят вернем, это не обсуждается. Но мы не можем сделать заложниками всю Армению, Арцах, все армянство... А знаете, кто эти пленные? Это люди, которые сложили оружие и убежали, заблудились. Я не могу громко заявить об этом. Они сложили оружие и сбежали», - говорит на видео Симонян.



Он объясняет, почему родители пленных военнослужащих не проявляют активности. По его словам, родители знают, что их сыновья дезертиры.

Кстати, различные представители власти периодически призывают родителей пленных много не говорить, не мешать процессу возвращения их сыновей.

Вскоре после распространения видео спикер парламента попытался объяснить, что хотел сказать, и в целом подтвердил сказанное на видео. «К сожалению, есть солдаты и офицеры, которые не выполнили свои обязанности и оказались в плену», - сказал он.

Журналисты поинтересовались, почему Ален Симонян проявляет предвзятое отношение и берет на себя роль правоохранительных органов, утверждая, что попавшие в плен военнослужащие являются дезертирами.

Симонян ответил: «Закон Республики Армения, как об этом сказал премьер-министр с трибуны Национального собрания, Уголовный кодекс предусматривает, что в подобных случаях следует нести ответственность. И эту ответственность будут нести все люди, которые нарушили закон и вместо того, чтобы защищать границу Республики Армения, предпочли сдаться».

«Все возвращенные в Армению пленные были допрошены, и никому из них не было предъявлено обвинение, - подчеркивает Сирануш Саакян, адвокат, представляющий интересы армянских пленных в Страсбургском суде. - Насколько это целесообразно, когда следствие не обосновало ни один случай, то есть эти версии были опровергнуты, или пока нет достаточных доказательств, и при этом должностное лицо, представитель политической силы, нарушая презумпцию невиновности и многие другие права всех этих лиц, формирует общественное мнение о том, что они добровольно сдались в плен, фактически, приписывая им совершение преступления».



Предполагается, что глава парламента говорит о более чем 30 военнослужащих, захваченных в плен 16 ноября в горной части Ишханасара и Цицернакара в Сюнике. В тот день азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку продвижения, захватили два опорных пункта, взяли в плен 32 армянских военнослужащих, 11 из них позже были возвращены.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее, говоря о взятых в плен в тот день военнослужащих, заявил, что следствию еще предстоит выяснить обстоятельства их пленения.

Мы побеседовали с родственником одного из военнослужащих, захваченных в плен на участке Ишханасара и до сих пор находящегося в бакинской тюрьме. Он сказал, что поражен: высокопоставленный чиновник говорит о пленных и не знает, что на самом деле произошло. Из материалов уголовного дела известно, что командир сбежал, солдаты остались на перед азербайджанцами - беззащитные и без приказа.



«Это абсурд. Человек, находящийся на его уровне, я уверен, мог бы ознакомиться с обстоятельствами дела и узнать, что произошло, тем более что проводится расследование. Не каждый попавший в плен человек является предателем или дезертиром», - сказал родственник попавшего в плен солдата.

Заявление спикера парламента о том, что он считает пленных дезертирами или их «уже нет», глава клуба «Аспарез» Левон Барсегян считает бредом. «Я больше всего хочу, чтобы власть имущие и те, кому платят из наших налогов, не бредили за наш счет. Скажем, пусть идут домой и там бредят, за столом, играя в нарды... Но поскольку они являются чиновниками, они всегда в центре внимания», - сказал он.

Барсегян спрашивает: в результате какого расследования Симонян получил доказательства того, что захваченные в плен военнослужащие являются дезертирами?

«Человек решил, что уже расследовал дела всех пленных. Всех пленных, о которых он знает, всех пленных, о которых он не знает, никто из нас не знает, всех он объявляет дезертирами. Премьер-министр, по крайней мере, говорит, что еще должны выяснить. Этот человек уже выяснил. Что вы должны выяснить, господин Пашинян? Позвоните Симоняну, спросите: ты выяснил? если выяснил, дай знать, зачем тогда я встаю и говорю - выясним?» - сказал Барсегян.

Различные правозащитники и общественные деятели после заявления спикера парламента о пленных представляют лишь одно решение - отставку Симоняна.

Левон Барсегян придерживается такого же мнения: «Ален Симонян должен подать в отставку с поста спикера НС, его фракция должна дать понять, что на этой должности не может быть тот, кто конкурирует с Агазаряном, Галустом Саакяном... и лишить его мандата, сказать: иди домой, брат джан, ты занимался медиа, космологией, не знаю чем еще, иди отсюда».