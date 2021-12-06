Проект заявления о делимитации и демаркации за авторством Сейрана Оганяна отклонен

Заявление касалось проблем делимитации и демаркации.

В начале заседания правящее большинство проголосовало за то, чтобы провести обсуждение за закрытыми дверями, мотивировав это тем, что в обсуждении будут затрагиваться чувствительные вопросы.

«Принимая во внимание, что проект предлагаемого заявления по своему содержанию преимущественно носит внутриполитический характер, содержит прямые или косвенные обвинения в адрес правительства и, по сути, является отражением нынешнего внутриполитического дискурса оппозиции, следовательно, вышеизложенного уже достаточно для того, чтобы представители «Гражданского договора» в комиссии проголосовали против него. В то же время, учитывая наличие в проекте ряда чувствительных вопросов, публичное обсуждение которых может помешать переговорному процессу, а также создать проблемы безопасности, предлагается провести обсуждение данного вопроса в закрытом режиме», - сказал председатель комиссии Эдуард Агаджанян.

Для члена оппозиционной фракции «Айастан» Армена Рустамяна обоснование проведения закрытого заседания было неприемлемо. Он сказал, что это всего лишь предлог, а настоящая причина состоит в том, что власть идет на болезненные и вызывающие тревогу договоренности.

Депутат представил содержание заявления и задал вопрос: с каким пунктом заявления власти не согласны, что проголосовали против?

«Если сформулировать кратко, то суть состоит в следующем: мы сказали, что никаких уступок нашего суверенитета, вы должны руководствоваться Конституцией. Суверенитет касается и той же коридорной логики, и многих других потерь, которые могут произойти с Арменией. Во-вторых, не следует предпринимать таких шагов, чтобы Арцах остался в составе Азербайджана, что будет означать изгнание армян из Арцаха. И в-третьих, укрепить нашу передовую, укрепить наши позиции. Потому что, если мы не защитим свои границы, никто извне не приедет и не сделает это за нас. То есть, по сути, они против этого. Пусть теперь объяснят, почему они против этого, и какой здесь есть вопрос недоверия?» - сказал Рустамян.

По словам председателя комиссии по внешним связям Эдуарда Агаджаняна, одним из обоснований является политическая составляющая в тексте, а другие обоснования не могут быть приведены именно по той причине, по которой они решили провести заседание за закрытыми дверями, есть чувствительные вопросы.

Хотя в заявлении, опубликованном по итогам трехсторонней встречи в Сочи 26 ноября, говорилось, что стороны должны вести процесс к созданию комиссии по делимитации и демаркации границы, однако председатель комиссии по внешним связям армянского парламента сказал, что никаких новостей на данный момент нет.

Подробности встреч вице-премьеров, последовавших за трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, так и не были опубликованы. Лишь секретарь Совета безопасности Армен Григорян сообщил Радио Азатутюн, что на встрече вице-премьеров в Москве «не удается сформулировать договоренности».

Отметим, однако, что после трехсторонней встречи президент России Владимир Путин сказал, что по итогам встречи вице-премьеров будут объявлены решения, достигнутые в Сочи лидерами трех стран по вопросу разблокировки.

Известно, что вице-премьеры должны встретиться еще раз в ближайшее время.