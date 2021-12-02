Ален Симонян заявляет, что сам обратился в правительство с просьбой купить ему автомобиль представительского класса

В интервью «Первым новостному» Ален Симонян подчеркнул, что обслуживающий его автомобиль находится «не в очень хорошем состоянии».

«Это бронированный автомобиль, и изначально он не предназначался для длительного использования, он весит не менее 4,5 тонны», - отметил спикер парламента, добавив, что у дорогого в обслуживании автомобиля, находящегося в плохом состоянии, часто возникают новые проблемы.

Что касается того, почему нужен автомобиль представительского класса, то Ален Симонян пояснил: «Потому что Национальное собрание – это представительный орган. У нас бывает много гостей. Например, в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений Армении с рядом стран. У нас много официальных мероприятий. И, отложив в сторону вопрос безопасности, понимая, что эта сумма, тем не менее, велика, я попросил правительство разрешить государству сделать покупку из средств, сэкономленных Национальным собранием. Из сэкономленных средств в этом году мы вернем в госбюджет около 600 миллионов долларов. Но об этом не говорят и не пишут», - заявил Ален Симонян, назвав информационный шум, поднятый по поводу приобретения автомобиля, «преувеличенным».

Напомним, что на заседании 25 ноября правительство разрешило Национальному собранию безотлагательно купить автомобиль BMW представительского класса для спикера парламента посредством закупки у одного лица, потратив на это около 185 тысяч долларов из государственного бюджета.В обществе многие назвали это «пиром во время чумы».