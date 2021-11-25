90 млн драмов на покупку автомобиля спикера парламента. Левон Барсегян считает это «в политическом смысле преступными расходами»

Правительство на заседании 25 ноября без доклада разрешило Национальному собранию приобрести по процедуре «срочной покупки у одного лица» для спикера парламента Алена Симоняна автомобиль премиум-класса марки BMW. На это из государственного бюджета будет выделено 90 млн драмов или около 185 тыс. долларов.

«Безопасность и экономия», - именно так обосновала эту покупку пресс-секретарь Алена Симоняна Цовинар Хачатрян. «Потребность в новом автомобиле объясняется необходимостью обеспечить безопасность представительства, а также это делается с целью экономии средств, поскольку покупка включает в себя гарантийное обслуживание и расходы на содержание».

«Оправдание, а не обоснование», - так отреагировал на это объяснение правозащитник Левон Барсегян. «Пир во время чумы. Можно подумать, что Армения наконец-то расправляет спину, такая покупка очень печальна, чтобы быть смешной. Я свою машину купил 10 лет назад за 10 млн драмов, проехал на ней 450 тыс. километров, она скромно служит мне. Почему спикер НС не мог обойтись более скромной машиной? Это абсолютно непонятные, в политическом смысле преступные расходы, когда в стране огромные проблемы, решить купить машину для председателя НС по такой цене», - сказал Барсегян.

Согласно обоснованию проекта, покупка новой машины для спикера парламента была сочтена актуальной, и, учитывая именно это обстоятельство, покупка будет произведена в автосалоне официального представителя – компании «Евромоторс», которая принадлежит семье лидера партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

«Никоим образом не дается понять, почему эти расходы должны производиться в соответствии с потребностями страны, они никак не смогут это объяснить. Наверное, это издевательство над нашим разумом, просто пытаются понять, насколько человек будет поражен или насколько можно быть близорукими. Я убежден, что можно купить еще более дорогую машину с другим или с тем же самым оправданием», - сказал Левон Барсегян.

Товарищи по команде Алена Симоняна не спешат оправдывать или критиковать эту покупку, предпочитают просто не комментировать ее. После заседания правительства лишь министру высокотехнологической промышленности Ваагну Хачатуряну не удалось уклониться от вопросов журналистов. Он сказал: значит, так было нужно. «Автомобиль, который находится в эксплуатации с 2010 года, за 10 лет точно был изношен, была необходимость его заменить. Наверное, это было срочно», - сказал Хачатрян.

В свое время премьер-министр Никол Пашинян очень критически относился к служебным автомобилям и затраченным на них средствам, называя Армению «падаватагосударством» (от слова «падават», так в народе называют служебную машину – ред.). По-прежнему ли Армения остается «падаватагосударством»? Премьер-министр, одобривший покупку новой дорогой машины, предпочел утвердить вопрос без публичного обсуждения, и его точка зрения сегодня так и осталась неясна.

Обоснования бывшего спикера НС Галуста Саакяна в ответ на обвинения некогда оппозиционного депутата Пашиняна мало чем отличались от обоснований нынешней власти – безопасность и экономия.