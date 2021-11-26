Путин сожалеет, что в Карабахе до сих пор возникают инциденты и не обходится без жертв

«Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор и не обходится без жертв», - констатировал российский лидер, отметив при этом, что разговор по урегулированию ситуации в регионе целесообразно продолжать в трехстороннем формате.

«К нам через некоторое время присоединится премьер-министр Армении [Никол Пашинян], и мы продолжим эту дискуссию», - сказал он.

Говоря о процессе мирного урегулирования, Путин отметил позитивную роль российских миротворцев в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

«Здесь и миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль, работает эффективно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня», - сказал он.

По оценке Путина, необходимо обсудить, что уже сделано, и что еще предстоит сделать всем, «чтобы не только ничего подобного не возникало, наоборот, [чтобы] создавались условия для успокоения ситуации и развития в регионе ситуации такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться».

Президент Азербайджана, в свою очередь, высоко оценил роль президента России и российских миротворцев в «деле поддержания мира в Карабахе».

«В течение года в зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов не было, не было боестолкновений, не было каких-то серьезных событий. Были спорадические инциденты, не являющиеся каким-то системным кризисом», - сказал Ильхам Алиев.