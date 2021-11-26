В Сочи началась трехсторонняя встреча Пашинян-Путин-Алиев

По сообщению источника Радио Азатутюн, после трехсторонней встречи президент России Владимир Путин проведет брифинг с журналистами, если сторонам удастся прийти к согласию.

В кратком сообщении о сегодняшних переговорах Кремль отметил, что в центре внимания будет восстановление экономических и транспортных связей.

Перед трехсторонней встречей президент России провел встречу в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой заявил, что трехсторонняя встреча организована для того, чтобы не было военных инцидентов и создавались условия для стабилизации и мира в регионе.

Перед сегодняшними переговорами Кремль направил сначала в Баку, а затем в Ереван вице-премьера России Алексея Оверчука, который в течение 9 месяцев обсуждает с армянским и азербайджанским коллегами вопрос разблокирования экономических и транспортных связей в регионе.