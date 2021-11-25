Сегодня пройдет 24-й телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»

Согласно сообщению фонда, «в отличие от прошлых лет, в этом году телемарафон пройдет в новом формате, в виде отчетного фильма, в ходе которого команда фонда представит масштабные программы, реализованные в 2020-2021 годах в Армении и Арцахе».

«2020 год был полон множества вызовов для всего армянства: пандемия коронавируса, бои в Тавуше, взрыв в Бейруте и, наконец, 44-дневная тяжелая война. В этом смысле год был также исключительным и беспрецедентным с точки зрения единства армянского народа.



Благодаря усилиям партнеров и доноров по всему миру, фонду на протяжении многих лет удавалось реализовывать масштабные стратегические проекты как в Армении, так и в Арцахе», - говорится в сообщении.



По традиции 24-й телемарафон пройдет тажке в Лос-Анджелесе, после 16:00 по местному времени.

«Миссией Всеармянского фонда «Айастан» является формирование общеармянской сетевой системы, цель которой - соразмерное, стабильное и взаимосвязанное развитие общин Армении, Арцаха и рассеянных по миру армянских общин, опираясь на общую идентичность», - отмечается в сообщении.

В прошлом году по итогам 23-го телемарафона по сбору средств было собрано около 23 млн долларов.

В дни 44-дневной войны в Нагорном Карабахе значительная часть средств, собранных Всеармянским фондом «Айастан», более 52 млрд драмов (более 100 млн долларов), в виде пожертвования была перечислена правительству Армении. После войны высказывалась критика, в том числе со стороны членов Совета попечителей фонда, в связи с нецелевым расходованием средств. Президент Армен Саркисян, который является председателем Совета попечителей фонда, потребовал проведения аудита.

С целью изучения использования средств, собранных в дни войны Всеармянским фондом «Айастан» и переданных в государственный бюджет, в Национальном собрании по требованию оппозиции была создана Следственная комиссия.