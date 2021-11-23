Пашинян: Азербайджан демонстрирует явные территориальные притязания по отношению к Армении

Отвечая на вопросы журналистов сегодня во время онлайн-пресс-конференции на Общественном телевидении Армении, которая также транслировалась в прямом эфире на его странице Facebook, Пашинян вновь исключил «коридорную логику» при разблокировании региональных транспортных коммуникаций, что является одним из пунктов достигнутого при посредничестве России соглашения о прекращении огня, положившего конец боевым действиям в Нагорном Карабахе в ноябре прошлого года.

Один из пунктов трехстороннего заявления, в частности, обязывает Армению и Азербайджан возобновить все транспортные связи в регионе, включая транспортное сообщение между западными регионами Азербайджана и его эксклавом Нахичеваном через территорию Армении.

Баку и Ереван по-разному трактуют это положение. В то время как Армения настаивает на сохранении суверенитета над всеми дорогами и железнодорожными путями, которые будут открыты или построены на ее территории, Азербайджан требует экстерриториального коридора.

В своих публичных заявлениях президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно требовал создания такого коридора, угрожая получить его силой, если Армения откажется его предоставить.

Пашинян сегодня заявил, что своей агрессивной политикой Азербайджан не только вторгается на суверенную территорию Армении, но и покушается на «государственность, суверенитет, независимость и демократию» Армении. Он заверил, что Ереван и дальше будет поднимать этот вопрос на всех международных площадках.

«Азербайджан явно проявляет территориальные притязания по отношению к Армении. Что означает «Зангезурский коридор» или «Восточный Зангезур»? Кто придумал эти термины, что они означают и что означает коридорная логика? Мы заявляли ранее и теперь заявляем, что мы не обсуждали, не обсуждаем и не будем обсуждать вопросы в коридорной логике», - сказал Пашинян, подчеркнув, что это не означает, что Армения каким-то образом отказывается от повестки дня открытия региональных коммуникаций.

Премьер отметил, что после трех десятилетий блокады Армения, возможно, больше заинтересована в открытии региональных коммуникаций, чем Азербайджан. Он заявил, что Азербайджан, возможно, настаивает на коридорной логике с целью помешать усилиям Армении достичь этого разблокирования.

На днях было объявлено, что в ближайшие недели Пашинян и Алиев проведут как минимум две встречи.

В минувшие выходные лидеры двух стран подтвердили, что согласились встретиться на полях саммита Европейского союза «Восточное партнерство» в Брюсселе 15 декабря по предложению председателя Европейского совета Шарля Мишеля. А ранее сегодня сообщалось, что 26 ноября Пашинян и Алиев также проведут трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в черноморском курортном городе Сочи.

Пашинян сказал сегодня, что обе встречи являются результатом обсуждений, которые длились недели или месяцы. В то же время он предостерег от ожиданий «быстрых результатов» от предстоящих встреч.

«Я не считаю правильным формировать большие ожидания от какой-либо конкретной встречи, будь то негативные или позитивные ожидания, не стоит ожидать быстрых результатов. В нашем регионе существует напряженность, и чтобы ее преодолеть, мы должны вести переговоры», - сказал премьер-министр.

По его словам, гуманитарные вопросы, в том числе вопрос о военнопленных, вероятно, будут в повестке дня брюссельской встречи.

«Наше мнение, которое также исходит из общей ситуации, состоит в том, что контакты между представителями Армении и Азербайджана должны быть более частыми, чтобы возможно было разрешать различные ситуации, находить решения и стараться избегать кризисов», - сказал Пашинян.

В этом контексте лидер Армении подчеркнул важность установления прямой линии связи между Ереваном и Баку на уровне министров обороны, о чем было объявлено после телефонных разговоров главы Европейского совета с Пашиняном и Алиевым на прошлой неделе.

Объявления о запланированных встречах между Пашиняном и Алиевым были сделаны на фоне сохраняющейся пограничной напряженности между Арменией и Азербайджаном, которая переросла в столкновения 16 ноября.

Боевые действия, в которых погибли по меньшей мере семь азербайджанских и шесть армянских военнослужащих, были остановлены при посредничестве России.

После самых кровопролитных армяно-азербайджанских столкновений с момента прекращения огня в прошлом году в Нагорном Карабахе вновь зазвучали международные призывы к делимитации и демаркации границы советских времен между двумя странами Южного Кавказа.

В эти дни ряд оппозиционных сил в Ереване проводят уличные акции протеста, выражая озабоченность по поводу возможных рисков, которые могут быть связаны с запланированными переговорами о демаркации границы.

Протестующие, в частности, утверждают, что, признав советские границы с Азербайджаном, Армения фактически признает, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, что нанесет ущерб стремлениям этнических армян региона к самоопределению.

В этой связи Пашинян сегодня сказал, что Армения и Азербайджан уже признали территориальную целостность друг друга в 1991 году, когда участвовали в процессе создания Содружества Независимых Государств - свободной организации постсоветских государств, образовавшейся после распада СССР. Однако это не привело к исчезновению нагорно-карабахской проблемы, отметил он.

По словам Пашиняна, делимитация и демаркация границ, Нагорный Карабах и региональное разблокирование - это отдельные вопросы, которые требуют разных методов обсуждения.

«Разве вопрос Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] является территориальным? Как мы понимаем, это не вопрос территории. Вопрос Арцаха - это вопрос прав, и он не имеет ничего общего с территорией», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр сегодня также сообщил, что, по неуточненным данным, во время боевых действий на армяно-азербайджанской границе 16 ноября в плен попали 32 армянских военнослужащих.

По его словам, по непроверенным данным, те 24 военнослужащих, с которыми во время пограничного напряжения 16 ноября была потеряна связь, были взяты в плен.

«По непроверенным данным, в плен попало большее число солдат, часть из тех, которых мы считали погибшими, попали в плен. У нас есть 24 плюс 8 пленных, но эти данные все еще нуждаются в окончательном уточнении», - сказал Пашинян.