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Армения

«Если мы все вместе не скажем «нет» пагубной для нации программе, это зло будет продолжаться» - акция протеста в Ереване

Акция протеста в Ереване, 22 ноября 2021 г.

Представители ряда политических сил уже второй день подряд организуют акции протеста на улицах столицы. Они требуют от премьер-министра раскрыть, какой документ он собирается подписать с Азербайджаном.

«Если мы сейчас все вместе не скажем «нет» этой пагубной для нации программе, это зло будет продолжаться», - заявил один из участников акции протеста.

Сегодня протестующие обходят столичные вузы, призывая студентов присоединиться к ним. Участники акции протеста утверждают, что их движение аполитично и надпартийно, а их борьба ведется во имя суверенитета Армении.

«Эта акция антипартийная, эта акция не служит интересам какой-либо партии, акция аполитичная и исключительно национальная», - заявляют протестующие.

Среди наиболее активных участников протестов - бывший председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян, лидер движения «5165» Карин Тоноян, бывший депутат парламентской фракции «Мой шаг» Софья Овсепян и другие.

Акции протеста сегодня вечером завершатся митингом на площади Республики.

«Сегодня, 23 ноября, в 17:00 соберитесь на площади Республики и в национальном единстве примите участие в освободительном движении», - призывают граждан протестующие.

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