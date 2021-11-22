Протестующие требуют от премьер-министра раскрыть, какой документ он собирается подписать в ближайшее время

После столкновений на армяно-азербайджанской границе на прошлой неделе премьер-министр Никол Пашинян напомнил с трибуны Национального собрания, что он еще в мае объявил о своей готовности подписать документ о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Он также отметил, что после боевых действий на восточных границах Армении 16 ноября Россия представила новые предложения. «Эти предложения для нас приемлемы», - заявил премьер.

Акции протеста начались утром. Протестующие перекрыли улицы, некоторые из активистов были задержаны. Активными участниками акций протеста были движение «5165», возглавляемого Карин Тоноян, бывший председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян, бывший депутат фракции «Мой шаг» Софья Овсепян и другие.

Протестующие считают, что документ о делимитации и демаркации границ может нанести вред интересам Армении. Они опасаются, что, подписав такой документ, Армения, возможно, признает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

«Есть ли в мире еще другая подобная демократическая страна, где бы лишь один человек решал судьбу всего народа? Наша Конституция предоставляет право быть информированными о том, что они решают сделать с нашей страной. От вас всего лишь требуется выйти на улицу, встать и потребовать вашего права быть информированными, в данный момент мы ничего другого не хотим», - сказала Карин Тоноян.

Протестующие подали в правительство обращение со своими требованиями, затем двинулись к резиденции президента и Национальному собранию.

«Мы пришли сюда попросить, обратиться, призвать президента республики использовать все свои полномочия, свой авторитет, свои возможности, чтобы повлиять на правительство, на Никола Пашиняна, чтобы последний раскрыл находящийся у него на столе документ, касающийся процесса делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном», - сказал один из участников акции протеста.

Вечером протестующие провели митинг на площади Республики, затем прошли маршем по улицам столицы.

Из представителей власти к требованиям митингующих обратилась депутат правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Арпи Давоян, написавшая на своей странице в Facebook следующее: «Собравшиеся требуют публикации содержания воображаемого документа, сея при этом панику и нестабильность. Это равносильно требованию объявить в середине лета количество предполагаемого будущего снега».

Сегодня на требования протестующих в правительстве не отреагировали, однако Пашинян пообещал завтра на своей странице в Facebook ответить на вопросы СМИ и общественных организаций.