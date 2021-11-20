Новые подробности о предстоящей встрече Пашинян-Алиев

Один из высокопоставленных чиновников ЕС на условиях анонимности сообщил Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) некоторые подробности предстоящей встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе.

«Цель состоит в том, чтобы посадить Пашиняна и Алиева за один стол для принятия мер по укреплению доверия», - сказал европейский чиновник.​

Вчера Евросоюз заявил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана вокруг сложившейся в регионе ситуации. В результате, согласно сообщению, Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились встретиться в Брюсселе на саммите Восточного партнерства ЕС, который состоится 15 декабря.

«Пока неясно, в каком формате пройдет эта встреча, кто из лидеров ЕС будет сидеть за столом переговоров, и будут ли присутствовать на переговорах также министры обороны и министры иностранных дел Армении и Азербайджана», - сказал РСЕ/РС чиновник ЕС.

Офис Шарля Мишеля сообщил, что Пашинян и Алиев согласились «обсудить региональную ситуацию и пути преодоления разногласий во имя процветающего и стабильного Южного Кавказа, чему содействует Евросоюз». Стороны также согласились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая послужит механизмом предотвращения инцидентов. С какого момента эта линия начнет действовать, в сообщении не уточняется.

«Цель предстоящих переговоров - установить определенное доверие между сторонами посредством содействующих этому мер, особенно в сфере коммуникации, - сказал РСЕ/РС европейский чиновник, пояснив: - Речь идет о транспортных коридорах в Нагорном Карабахе или в Нагорный Карабах, для которых Евросоюз может предоставить финансирование. Программы, в реализации которых должны участвовать и Армения, и Азербайджан».

В трехстороннем заявлении, подписанном 9 ноября 2020 года и положившем конец второй Карабахской войне, было зафиксировано, что «по согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута». С момента подписания документа прошел уже год, однако до сих пор о достигнутой между сторонами договоренности ничего не сообщалось.

В начале этой недели отношения еще больше обострились, на армяно-азербайджанской границе начались столкновения, которые стали самыми интенсивными и кровопролитными со времени прошлогодней 44-дневной войны. В те дни глава Европейского совета провел телефонные разговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, призвав их пойти на «срочную деэскалацию». «Я призвал к полному прекращению огня. В регионе сложная ситуация», - написал в Twitter Шарль Мишель.

По словам чиновника ЕС, Шарлю Мишелю удалось установить довольно неплохие отношения со сторонами, «в течение последних месяцев он провел 4-5 телефонных разговоров с Алиевым и Пашиняном». Кроме того, по словам источника РСЕ/РС, Мишель также поддерживает регулярные контакты с президентами России и Турции.

Ранее, в начале ноября, пресс-секретарь Кремля заявил, что в Москве готовится трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России. Однако премьер-министр Армении в тот же день заявил, что подобной договоренности еще нет. Пока неизвестно, проведут ли Алиев и Пашинян трехстороннюю встречу с Путиным, и если да, будет ли это после Брюсселя или до.

Подтверждая новость о предстоящей встрече в Брюсселе, МИД Азербайджана заявил сегодня, что позиция Баку по ситуации в регионе после карабахского конфликта неоднократно озвучивалась, в том числе на международных площадках.

«В этой связи мы считаем, что саммит Восточного партнерства и встреча, которая состоится в рамках этого мероприятия, создадут дополнительные возможности», - заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

В МИД Армении также подтвердили новость о предстоящей встрече, но никаких комментариев пока не сделали.