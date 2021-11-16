При посредничестве России огонь прекращен – МО РА

Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18:30 огонь на восточных границах Армении прекращен, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Согласно армянскому оборонному ведомству, ситуация относительно стабилизировалась.

Ранее Минобороны сообщило, что у армянской стороны есть потери, не указав точного числа.

«На данный момент есть проверенные данные об одном погибшем. Это военнослужащий-контрактник, рядовой Меружан Артурович Арутюнян 1991 года рождения. Число раненых также уточняется. Еще 12 военнослужащих попали в плен», - говорится в сообщении Министерства обороны.

«В настоящее время боестолкновения на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась. Сейчас стороны подсчитывают потери»,- заявили в Министерстве обороны России.

«Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу»,- сообщает оборонное ведомство РФ.

Сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции в восточном направлении, армянская сторона прибегла к адекватным действиям. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.