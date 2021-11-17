Вооруженные силы Азербайджана продолжают оставаться на территории Армении - Арарат Мирзоян

Вчера вечером, после достижения договоренности о прекращении огня, принимая аккредитованных в Армении послов, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что агрессия Азербайджана последовала за угрозами президента этой страны Ильхама Алиева открыть «Зангезурский коридор» силой.



«Этим действиям в течение нескольких месяцев предшествовали очень четкие антиармянские, ксенофобские, агрессивные заявления властей Азербайджана, открытые угрозы применения силы, посягательства на территорию Армении, устремления, а также так называемая «коридорная логика», заявления о получении коридора, в том числе и прямые заявления о захвате коридора силой», - сказал он.

В то же время Арарат Мирзоян посетовал на то, что такое поведение Азербайджана является следствием того, что международные партнеры и международное сообщество в целом не реагируют должным образом на применение силы Азербайджаном.

«Постоянные заявления, ставящие знак равенства между сторонами, были восприняты Азербайджаном как поощрение к продолжению такого поведения. Мы ожидаем, что наши партнеры и дружественные страны незамедлительно отреагируют на эти действия, воспользуются своим прямым влиянием на Азербайджанскую Республику, чтобы призвать прекратить провокационные действия и посягательства на Республику Армения», - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении заявил, что в рамках Устава ООН и всех международных договоров Армения будет защищать свою территориальную целостность и суверенитет.

Пресс-секретарь министра сегодня, отвечая на вопрос об обращении в Совет Безопасности ООН, лишь сказал, что МИД уже проинформировал председателя Совета Безопасности ООН о сложившейся ситуации.

Что касается обращения к России за помощью, то армянская сторона отмечает, что вчера Пашинян и Путин в ходе телефонного разговора обсудили возможные совместные шаги на основе двусторонних правовых договоров и в соответствии с союзническими отношениями.



Послам США, Евросоюза, стран постсоветского и других регионов Арарат Мирзоян сказал, что азербайджанская сторона вчера применила все виды вооружения кроме авиации.

«В результате проникновения в этот район азербайджанские вооруженные силы продолжают оставаться в Армении. Мы убеждены, что, перенося напряженность на армяно-азербайджанскую границу, Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества от нагорно-карабахского конфликта, - сказал министр иностранных дел Армении, заверив: - Хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Армения будет защищать как свою территориальную целостность, так и право армян Нагорного Карабаха на самоопределение».