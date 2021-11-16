Закрытое обсуждение в парламенте по вопросу военнопленных и пропавших без вести не состоится

Запланированное на сегодня в Национальном собрании закрытое обсуждение по вопросу военнопленных, заложников и без вести пропавших не состоится. Причина в том, что основной докладчик по этому вопросу, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Анна Григорян на заседание не явилась.

Инициатива принадлежала оппозиции, одна пятая от общего числа депутатов НС в официальном письменном заявлении предложила организовать срочное обсуждение по этому вопросу. Парламент принял это предложение 61 голосом «за». Однако оппозиционные фракции в голосовании участия не принимали. Они бойкотировали заседание, покинув зал заседания.

Во время пресс-конференции оппозиционные депутаты сообщили, что избранный закрытый формат обсуждения и присланные правительством докладчики их не удовлетворили.

Анна Григорян отметила, что у докладчиков нет ответов на их вопросы, а закрытый формат неприемлем, так как они хотели организовать это заседание, чтобы задать вопросы, волнующие родственников, родителей пленных, и получить на них ответы.

«Мы вызываем ответственных лиц, чтобы они пришли и ответили, в какой ситуации мы находимся и как развиваются события. Они говорят, что не имеют отношения к этому вопросу, не занимаются этим вопросом. И получается, что Министерство обороны, которое посылает солдат на фронт, после этого не имеет никакого отношения ко всему этому.

И, конечно, мы прежде всего потребовали, чтобы руководители соответствующих ведомств, а также Никол Пашинян лично явились в парламент и ответили, какие события ожидаются, и почему до сих пор в бакинских тюрьмах находятся наши соотечественники, осужденные по разным статьям, в том числе за терроризм», - сказала Анна Григорян.

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Анна Мкртчян, представив те же основания, сообщила, что их фракция также не будет участвовать в заседаниях.