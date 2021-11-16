Парламент на закрытом заседании обсудит вопрос военнопленных и без вести пропавших. Для оппозиции этот формат неприемлем

Не менее одной пятой от общего числа депутатов Национального собрания в официальном письменном заявлении предложили организовать срочное обсуждение по этому вопросу.

Председатель НС Ален Симонян заявил, что заседание предложено провести за закрытыми дверями.

Предложение было принято 61 голосом «за». Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не приняли участия в голосовании, они сегодня бойкотировали заседание и покинули зал заседаний.

Содокладчиками заседания будут представители компетентных органов. Это решение также было принято по итогам голосования.

«Закрытое заседание преследует одну цель – скрыть их бездействие»

Оппозиционные фракции считают неприемлемым проведение закрытого заседания, обвиняя власти в сокрытии своего бездействия.

«Для нас неприемлема организация подобного заседания в закрытом режиме. Адресатом в данный момент являются родственники этих людей, которые ходят из одного ведомства в другое, чтобы получить ответы на вопросы, а власти решают, что это заседание должно быть закрытым. На самом деле закрытое заседание преследует одну цель - скрыть их бездействие», - на пресс-конференции заявила депутат оппозиционной фракции «Айастан» Анна Григорян, которая также является одним из инициаторов обсуждения.

Подчеркнув важность вопроса, Григорян подтвердила, что они будут заниматься этим вопросом последовательно, но закрытое обсуждение для них неприемлемо.