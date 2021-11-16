«Участвовать в ваших ртутных «вечеринках» у нас нет желания» - оппозиционные фракции бойкотировали работу НС

Депутат фракции «Честь имею» Айк Мамиджаняна заявил, что они вернутся в зал заседаний, когда стоящие перед страной проблемы будут рассматриваться в соответствии с их важностью и роковой опасностью.

Оппозиция потребовала проведения внеочередного заседания по вопросу ситуации на границе, однако, по словам Мамиджаняна, правящее большинство провалило этот процесс.

«Вместо этого сегодня в повестке дня Национального собрания мы видим включение важнейшего пункта закона о ртути», - с сарказмом заметил оппозиционный депутат.

«Депутаты фракции «Честь имею» вернутся в зал пленарных заседаний тогда, когда стоящие перед страной проблемы будут рассматриваться в соответствии с их важностью и роковой опасностью, а участвовать в ваших ртутных «вечеринках» у нас нет желания», - сказал Мамиджанян.

Фракция «Айастан» также в знак протеста заявила, что не будет участвовать в очередных заседаниях парламента.

Азербайджанская сторона с ночи 11 ноября на участке Эйвазлы автодороги Горис-Капан осуществляет таможенный и паспортный контроль также в отношении граждан и грузов Армении. Азербайджан с августа на этом участке дороги взимает таможенные пошлины с иранских водителей.

А с полуночи 15 ноября с целью осуществления пограничного и таможенного контроля азербайджанская сторона установила пропускной пункт на находящемся под ее контролем участке дороги Капан-Чакатен.