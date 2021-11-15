Глава МИД Армении призвал международных партнеров отказаться от двойных стандартов для достижения стабильности в регионе

«Общие призывы к обеим сторонам в условиях, когда Армения делает убедительные шаги к миру, а Азербайджан продолжает эскалацию ситуации, могут быть восприняты как безразличие и отсутствие обязательств со стороны наших международных партнеров», - заявил Арарат Мирзоян в своей речи на саммите глав МИД стран-членов Восточного партнерства, отметив, что ситуация в регионе остается хрупкой.

«Если хотите поддержать нас в достижении стабильности в регионе, тогда нет другого выхода, кроме как откровенно высказаться по этим вопросам и сообщить нам свое видение относительно прав человека и применения силы в нашем регионе, не применяя двойных стандартов. Мы готовы быть настоящим партнером Европейского союза в этом отношении», - отметил глава МИД Армении.

Мирзоян подтвердил, что Армения готова к достижению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

«Однако мир не может быть достигнут только по доброй воле одной стороны», – сказал он, подчеркнув, что, «трудно представить себе прочный мир в регионе в условиях наличия так называемого «парка трофеев» в Баку, продолжающихся ненавистнических высказываний и ксенофобии высокопоставленных официальных лиц Азербайджана, продолжающегося тюремного заключения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, множества случаев насильственных исчезновений, продолжающегося проникновения и присутствия азербайджанских войск на суверенной территории Армении, последняя попытка которого произошла буквально вчера».

Напомним, Баку опровергает заявление армянской стороны о вторжении на суверенную территорию Армении и утверждает, что азербайджанская армия находится на принадлежащей Азербайджану территории.

По словам главы внешнеполитического ведомства Армении, Азербайджан продолжает требовать открытия так называемого «коридора».

Армянский министр также призвал всех партнеров, заинтересованных во всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта, выразить безоговорочную и полную поддержку мирному процессу под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.