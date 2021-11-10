Азербайджан разместит пункты таможенного контроля на дороге Горис-Капан, Армения предпримет соответствующие шаги - секретарь Совбеза РА

Азербайджанская сторона проинформировала, что с сегодняшнего дня, с 12 часов ночи, разместит на дороге Горис-Капан таможенные посты, армянская сторона также на этом участке дороги установит таможенные и пограничные пункты. Об этом сегодня в интервью Общественному телевидению заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Сегодня азербайджанская сторона проинформировала армянскую сторону о том, что с сегодняшнего дня, с 12 часов ночи, будет осуществлять функцию пограничного и таможенного контроля на дороге Горис-Капан, то есть разместит таможенные посты. Хочу заявить, что армянская сторона предпримет соответствующие шаги, то есть, на этом участке дороги установит таможенные и пограничные пункты», - сказал Григорян, добавив, что армянская сторона «заранее начала эту работу».

Секретарь Совбеза также заявил, что альтернативная дорога Капан-Татев уже готова, отметив: «Она готова как для перевозки грузов, так и для проезда автомобилей любого типа».

Он отметил, что дорога Ереван-Капан является самой благоустроенной за последние 15 лет. «В находящихся на дороге Горис-Капан общинах, то есть в общинах Шурнух, Воротан, Чакатен, в настоящее время ведутся дорожно-строительные работы, чтобы благоустроить ведущие в эти общины дороги», - сказал Армен Григорян.