Армянские пограничники запрещают машинам с армянскими номерами проезжать по 21-километровому участку дороги Горис-Капан

По этой причине пограничники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении с сегодняшнего дня запрещают машинам с армянскими номерами проезжать по этой дороге.

Пограничники сегодня в полдень также запретили нашей съемочной группе проехать в этом направлении. Они заявили, что с полуночи введен запрет, азербайджанская сторона строит таможенные пункты. На территории также запрещена видеосъемка.

Азербайджанцы взяли под свой контроль 21-километровый участок дороги Горис-Капан после 44-дневной войны, а около двух месяцев назад они установили полицейский пост и начали требовать с иранских водителей плату за проезд по дороге. Однако граждане Армении в сопровождении пограничников СНБ до вчерашнего дня пользовались этой дорогой.

Несмотря на то, что альтернативная дорога Татев-Агван уже построена, этой дорогой продолжают пользоваться иранские водители для перевозки грузов. Им не запрещено проезжать по этому участку дороги.

Пока неизвестно, будет ли этот участок дороги доступен для армянской стороны, создала ли азербайджанская сторона проблемы или это армянская сторона решила запретить передвижение граждан Армении по этому участку дороги.

Из-за закрытия главной дороги у жителей нескольких сел Сюникской области теперь могут возникнуть серьезные проблемы. Их сообщение с областным центром Капаном и Горисом поддерживалось именно по запрещенной теперь дороге.