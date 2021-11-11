Всеобъемлющего решения карабахского конфликта возможно достичь только мирным путем - Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на состоявшейся вчера встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым представил позицию армянской стороны по полноценному восстановлению процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает МИД Армении, поясняя, что встреча состоялась в Париже с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ по приглашению главы МИД Франции.

Ранее МИД Франции и Азербайджана сообщили, что состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана.

Согласно сообщению армянской стороны, Арарат Мирзоян подтвердил позицию, выраженную на встрече с сопредседателями, в том числе о необходимости деэскалации и урегулирования гуманитарных проблем, а также о неприемлемости провокаций и антиармянской риторики.

Джейхун Байрамов, согласно официальному Баку, представил противоположной стороне позицию Азербайджана относительно послевоенной ситуации.

В ходе отдельной встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Игорем Ховаевым (Россия) и Брисом Рокфо (Франция) Арарат Мирзоян обсудил широкий круг вопросов, касающихся урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Он подчеркнул, что всеобъемлющего и долгосрочного решения нагорно-карабахского конфликта возможно достичь только мирным путем, под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ, на основе известных сторонам принципов и элементов.

Была отмечена важность визита сопредседателей в регион в контексте ознакомления с ситуацией на месте. Отмечается, что в ходе встречи стороны посчитали приоритетным осуществление практических шагов по деэскалации в регионе. В данном контексте глава МИД Армении осудил нападения на гражданское население Нагорного Карабаха, которые привели к жертвам, а также счел неприемлемой продолжающуюся антиармянскую риторику.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул необходимость немедленного, безоговорочного возвращения армянских военнопленных, а также выяснения судьбы пропавших без вести и сохранения армянского историко-культурного наследия.