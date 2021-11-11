Столкновения, беспорядки и задержания у здания правительства

Сегодня с утра несколько депутатов от оппозиции вместе с поддерживающими их гражданами вышли на акцию протеста. Причина – заявление об установке азербайджанцами таможенного пункта на дороге Горис-Капан. У протестующих были вопросы к премьер-министру, однако депутатский мандат не помог им прорвать полицейский кордон.
«Они депутаты, они имеют право войти, - говорили протестующие. - Вы знаете, что мы не можем пройти? Мы больше не можем пройти по дороге Горис-Капан».
«Выясняется, что сегодня с утра, с 10 часов, в правительстве действует усиленная служба. Вероятно, причина в том, что дорога Горис-Капан сдана, сдана полностью, и сегодня по этой дороге вообще никто не сможет проехать», - сказала депутат оппозиционной фракции «Айастан» Анна Григорян.
По ее словам, Армения в очередной раз уступает свой суверенитет противнику. Она напомнила, что уже на протяжении двух месяцев ставит в Национальном собрании вопрос о том, что азербайджанцы ведут строительные работы, однако не получила ответа на свой вопрос: что они строят, не повредит ли это суверенитету Армении и безопасности жителей страны?
«Без каких-либо правовых оснований они пришли и разместились, теперь, когда вы открываете таможенный пункт, это означает, что вы признаете, что это ваша граница. Представьте учителя, едущего из Гориса в Воротан, как он должен каждое утро ездить на работу?» - спросила депутат.
По утверждению Анны Григорян, под угрозой находится также дорога Капан-Чакатен. Депутат не раскрыла скобок, но намекнула на какой-то инцидент. «Там, где сегодня стоят азербайджанцы, после полуночи произошел непонятный инцидент. Я не могу сказать что-либо более подробное, потому что у меня нет точной информации, но я знаю, что там также была неспокойная ситуация», - сказала она.
Другой оппозиционный депутат, Гегам Манукян, считает неслучайным то, что власти вчера сначала объявили о завершении строительства дороги Татев-Агван в обход перешедшего под азербайджанский контроль участка дороги Горис-Капан, после чего секретарь Совета безопасности заявил, по словам Манукяна, об отказе от основной дороги.
«Еще не сделав ни шага по делимитации и демаркации, они соглашаются с тем, что азербайджанцы могут разместить таможенный пункт на территории Армении. Оставаясь каждый день у власти, сантиметр за сантиметром, метр за метром, гектар за гектаром они все отдадут врагу», - заявил Гегам Манукян.
Более жесткими были заявления секретаря фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна. В очередной раз обвинив Пашиняна в предательстве, депутат потребовал от премьер-министра отчета. «Наша страна не будет жить нормально до тех пор, пока мы не сможем тебя убрать», - сказал он, обращаясь к премьер-министру.
Отметим, что в ходе акции протеста полиция задержала несколько десятков демонстрантов.
Власти не приняли участия в обсуждении в парламенте
После нескольких часов протестов у здания правительства, не получив ответов на свои вопросы, оппозиционеры созвали экстренное заседание постоянной комиссии НС по правам человека. Они ожидали, что хотя бы здесь представители власти объяснят, как и в каких условиях армянская сторона уступила эту спорную дорогу или согласилась на то, чтобы Баку установит там пропускной пункт.
Оппозиционеры чаще всего упоминали заявление премьер-министра, сделанное сегодня ранее на заседании правительства, о том, что азербайджанский пропускной пункт не находится на территории Армении. «На каком правовом основании премьер-министр сделал такое заявление, если переговоры о делимитации и демаркации между двумя странами еще даже не начались?» - спрашивали они.
Депутат фракции «Айастан» Арам Вардеванян назвал эти события абсурдными с юридической точки зрения. «Сейчас я даже затрудняюсь сказать, есть ли в Республике Армения Конституция или нет, действительно уже затрудняюсь сказать. Если есть Конституция, то даже один метр территории Республики Армения не может быть изменен без мнения народа Республики Армения. В Конституции прямо говорится, что изменение территории может осуществляться исключительно путем референдума», - сказал депутат.
Отметив, что речь идет о стратегической дороге, связывающей Иран с Арменией, по которой, по примерным оценкам, ежегодно проезжает 40-45 тысяч грузовиков, оппозиционеры поставили вопрос: насколько удобна и безопасна альтернативная дорога для грузоперевозок в таких объемах?
У Артура Хачатряна из фракции «Айастан» в этом вопросе есть сомнения. «Это экстремальная дорога, например, я ездил туда на джиппинг, потому что она повышала адреналин, и я не представляю, как водители должны перевозить грузы в Армению по этой высокоадреналиновой дороге», - сказал он.
Этот и другие вопросы и опасения двух оппозиционных сил парламента остались без ответа. Ни один депутат от правящей фракции «Гражданский договор» на внеочередное заседание комиссии не явился.
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