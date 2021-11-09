Азербайджан пытается посеять отчаяние в Карабахе - глава МИД

Состояние 31-летнего Геворка Мелкумяна, одного из трех карабахских мирных жителей, раненных выстрелами азербайджанца на перекрестке близ Шуши, врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Он получил огнестрельное ранение в шею и вчера был прооперирован. Сегодня он уже дышит самостоятельно.

В Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха сообщают, что состояние двух других раненых граждан, 41-летнего Армена Саргсяна и 43-летнего Гагика Казаряна, оценивается как средней тяжести.

Вчера в полдень азербайджанский военнослужащий подошел к четырем карабахцам, занимавшимся ремонтными работами, и произвел по ним выстрелы, в результате 22-летний Мартик Еремян получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте. В Следственном комитете Карабаха возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

«Военнослужащий ВС Азербайджана, личность которого пока неизвестна, с перешедших под контроль ВС Азербайджана территорий перешел на местность «Шушии так» («Под Шуши») на автодороге Шуши-Бердзор Республики Арцах. Стремясь запугать население Республики Арцах, создать у него атмосферу страха и ужаса, на почве национальной, религиозной ненависти, с прямым умыслом незаконно лишить жизни одного и более человек азербайджанский военный из имеющегося у него огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в направлении граждан, ремонтировавших водопровод», - говорится в сообщении СК.

Двое из четырех карабахцев выполняли на территории Карабаха работы по электроснабжению, другие двое – работы по водоснабжению. Убитый Мартик Еремян был сотрудником компании по водоснабжению Карабаха.

«Это та дорога, по которой каждый день в Армению едут и возвращаются сотни машин. А мы месяцами там работаем», - в беседе с Радио Азатутюн сказал директор ЗАО «Водопровод и канализация» Гагик Погосян.

По его словам, ребята работали над ликвидацией аварии (прорвало трубу, по которой вода поступала на позиции российских миротворцев), когда к ним подошел вооруженный азербайджанец.

«Он подошел и спросил, что они делают. Наши ребята ответили, что проводят ремонтные работы, и он сразу начал стрелять», - рассказал Погосян.

Азербайджанец стрелял с расстояния одного-двух метров.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала произошедшее через 26 часов после инцидента. Фактически, она не отрицала, что азербайджанский солдат стрелял в жителей Карабаха, обосновав это тем, что строительные работы обычно ведутся с ведома и в сопровождении российских миротворцев. На этот раз этого не произошло, и это, по словам Абдуллаевой, вызывает серьезные вопросы.

«8 ноября в городе Шуша проводилось мероприятие с участием президента Азербайджана и официальных лиц страны, и известно, что в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности», - так обосновала стрельбу по гражданским лицам представитель МИД Азербайджана.

Давид Бабаян назвал произошедшее близ Шуши фашизмом и терроризмом

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян квалифицирует произошедшее близ Шуши как фашизм и терроризм, осуществленный по указанию высшего руководства Азербайджана.

«В тот день в Шуши был [президент Азербайджана Ильхам] Алиев, его жена, министр обороны Турции, высокопоставленные чиновники Турции и Азербайджана, почти все руководство Азербайджана. И такой подарок к этому дню, естественно, полностью умещается в эту идеологию, логику, которую реализует официальный Баку», - сказал Бабаян.

Карабахский министр убежден, что Азербайджан действует с холодным расчетом, в то же время играя на чувствах. Этот кровавый инцидент произошел на единственной дороге, соединяющей Карабах с Арменией.

«Они пытаются посеять отчаяние в Арцахе, - говорит Давид Бабабян, - чтобы люди предпочли покинуть Арцах, те, кто хочет вернуться, не возвращались. Чтобы ослабить наши связи с внешним миром, чтобы люди, различные организации не участвовали в развитии Арцаха, не вкладывали инвестиции. И, естественно, это также удар по российской миротворческой миссии».

Министерство обороны России сегодня на своем сайте в ежедневном информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе сообщило об инциденте, отметив, что 8 ноября в районе Шуши с азербайджанской стороны был осуществлен обстрел группы рабочих Нагорного Карабаха из четырех человек, в результате которого три человека получили ранения, а один был убит.

«Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами ведется расследование инцидента», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как азербайджанец расстреливает армянских мирных жителей в зоне контроля российских миротворцев? По словам главы МИД Карабаха, одна из целей Азербайджана и Турции - заставить забыть о них и напоминать о России.

«Мы просто должны понять, что на кону стоит судьба Арцаха, если есть хоть капля патриотизма, это нужно понимать. И при чем тут российская миротворческая миссия? Понятно ведь, что это также удар по ним. Террорист стреляет или приходит и убивает людей... конечно же, понимая, делая расчет и на это, чтобы подорвать наше братство. Как вы думаете, если российской миротворческой миссии здесь не будет, Арцах останется?» - сказал Давид Бабаян.

Вчера МИД Армении выступил с осуждающим заявлением: «Продолжающаяся армянофобская риторика высшего руководства Азербайджана и повторяющиеся инциденты с нарушением режима прекращения огня открыто демонстрируют ложность заявлений официального Баку об урегулировании отношений с Арменией и армянским народом».

Произошедшее на дороге Степанакерт-Шуши осудил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

На вопрос журналиста, адекватна ли повестка мира Армении, когда Азербайджан стреляет, Симонян ответил, что она адекватна. «Наш ответ адекватен. Мы не должны провоцировать и начинать войну, потому что мы никогда этого не делали, даже после первой Арцахской войны», - сказал он.

Член оппозиционной фракции «Честь имею» парламента Армении Тагуи Товмасян считает лишь осуждение недостаточным. «Если Армения не будет проводить агрессивную политику, мы получим в ответ такое неопределенное отношение: если даже вы не осуждаете такие события, чего вы хотите от мира?» Это очень плохой подход, мы должны пересмотреть и изменить этот подход. И в то же время мы должны быть требовательными. Стоят российские миротворцы, а азербайджанцы убивают армян... Что делает российская сторона?» - сказала оппозиционный депутат.

«Армян приносят в жертву в день своей победы», – отметила Товмасян, выразив уверенность, что именно это и произошло вчера.