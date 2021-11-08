Ведется работа по подготовке трехсторонней встречи, но четких договоренностей о сроках пока нет – Песков

«Поясню тему встречи Путина, Пашиняна и Алиева в формате видеоконференции. Мы действительно подтвердили, что работа по подготовке к такой встрече ведется, но хотели бы отметить, что нет четких договоренностей или взаимопонимания относительно того, когда такая видеоконференция может состояться», - сказал Песков, добавив, что работа в этом направлении продолжается.

Ранее телеканал «Россия-1» (ВГТРК) сообщил о том, что на следующей неделе не исключены мероприятия с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, «приуроченные к годовщине подписания трехстороннего документа», остановившего войну в Нагорном Карабахе.

Позже Песков подтвердил планы по подготовке трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России на этой неделе.

Через несколько часов после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент каких-либо договоренностей о встрече 9 ноября нет.