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Политика

Кандидат от блока «Баласанян» Вардгес Самсонян избран мэром Гюмри

Новоизбранный мэр Гюмри Вардгес Самсонян

Сегодня на первом заседании нового Совета старейшин (муниципального собрания) Гюмри кандидат от блока «Баласанян» Вардгес Самсонян был избран мэром города.

Кандидатуру Самсоняна поддержала правящая партия «Гражданский договор».

Самсонян получил 24 голоса, оппозиционные силы проголосовали против (8 голосов).

Из пяти фракций только блок «Баласанян» выдвинул кандидата в мэры.

Отметим, что блок «Баласанян» бывшего мэра Самвела Баласаняна получил относительное большинство на муниципальных выборах в Гюмри 17 октября. Партия «Гражданский договор» заняла второе место.

Блок «Баласанян» и «Гражданский договор» в субботу подписали меморандум о сотрудничестве во втором по величине городе Армении.

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