Кандидат от блока «Баласанян» Вардгес Самсонян избран мэром Гюмри

Кандидатуру Самсоняна поддержала правящая партия «Гражданский договор».

Самсонян получил 24 голоса, оппозиционные силы проголосовали против (8 голосов).

Из пяти фракций только блок «Баласанян» выдвинул кандидата в мэры.

Отметим, что блок «Баласанян» бывшего мэра Самвела Баласаняна получил относительное большинство на муниципальных выборах в Гюмри 17 октября. Партия «Гражданский договор» заняла второе место.

Блок «Баласанян» и «Гражданский договор» в субботу подписали меморандум о сотрудничестве во втором по величине городе Армении.