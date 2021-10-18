«Блок Баласанян» одержал победу над правящей партией в Гюмри

«Блок Баласанян» получил 36,59% голосов, в то время как за «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна проголосовали около 30% избирателей.

Еще три партии преодолели порог в 4% и будут представлены в Совете старейшин (муниципальном собрании) второго по величине города Армении. Это национально-христианская партия «Пробуждение», набравшая около 10% голосов, партия «Страна для жизни», которая, по предварительным данным, получила немногим более 5%, и бывшая правящая Республиканская партия Армении, которая получила около 5% голосов.

Несмотря на победу «Блока Баласанян», пока остается неясным, кто будет мэром Гюмри от какой партии․Ни одна из политических сил не смогла получить более 50% мест в Совете старейшин, поэтому по закону мэр должен быть избран открытым голосованием, и все силы, прошедшие в Совет старейшин, будут иметь возможность выдвигать своих кандидатов.

Чтобы быть избранным мэром, кандидат должен получить большинство от общего числа голосов членов Совета старейшин. Если ни один из кандидатов не сможет получить большинство голосов, то будет проведен второй тур голосования между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.