«В Советском Союзе у нас были единые военные карты, такие карты есть и в Армении» - Андраник Кочарян

У Армении также есть карты советского периода, о которых несколько дней назад говорил президент России Владимир Путин, заверил председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении Андраник Кочарян.

«15 республик находилась в одной системе безопасности, у нас были единые военные карты, и по этим картам проводились соответствующие процессы, которые касаются вооруженных сил Советского Союза. Естественно, то, о чем вы говорите, такие карты есть и в Республике Армения», - сказал Андраник Кочарян.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин затронул вопросы делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, заявив, что без участия России это сделать нельзя, поскольку карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период, находятся в Генштабе ВС России.

Примечательно, что вчера, спустя несколько дней после этого заявления, премьер-министр Пашинян принял в Ереване заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Правительство не сообщило подробности встречи, лишь отмечается, что Пашинян и генерал-полковник Сергей Истраков обсудили вопросы военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией, а также обменялись мнениями о текущей военно-политической ситуации в регионе.

Во встрече также принял участие министр обороны Армении Аршак Карапетян. Однако не упоминается, поднимался ли на встрече вопрос о картах, необходимых для делимитации и демаркации. В Минобороны Армении призвали обратиться в правительство, однако аппарат премьер-министра оставил наши телефонные звонки без ответа. Российская сторона также не сообщает подробностей о состоявшейся вчера встрече.

В то же время тему карт вчера затронул секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, сказав, что пока неясно, какие карты будут использованы в качестве основы для проведения границ.

«Между картами есть разница. Когда мы имеем в виду карту с правовым основанием, единственной основной картой, имеющей правовое основание, является карта 1920-х годов. Некоторые говорят, что это карта 1926 года, другие – что это карта 1929 года. В этом вопросе нет единого подхода, но это основная карта», - пояснил Григорян.

Заместитель начальника Генштаба ВС РФ в третий раз за последние 9 месяцев посещает Армению, в прошлый раз он был в Ереване в июле. Между руководителями вооруженных сил двух стран тогда прошли переговоры, после чего был подписан меморандум о сотрудничестве.

По словам председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна, со стратегическим партнером - Россией еще многое нужно обсудить.

«Это очень хорошо, что проводятся эти встречи, и они носят продолжительный характер по той простой причине, что нам еще многое нужно обсудить с нашим стратегическим партнером», - подчеркнул Кочарян.

После июльского меморандума министр обороны Армении Аршак Карапетян уже несколько раз посетил Москву, встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который объявил о начале процесса поставок вооружения Армении, отметив, что они готовы и дальше поддерживать Армению в вопросе модернизации и реорганизации ее армии.