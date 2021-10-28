На данный момент нет ясности в том, какая карта будет использована в качестве основы для делимитации и демаркации - Армен Григорян

На данный момент нет ясности в том, какая карта будет использована в качестве основы для делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом сегодня на брифинге после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Чиновник подчеркнул, что правовое основание имеет карта 1920-х годов.

«Между картами есть разница. Когда мы имеем в виду карту с правовым основанием, единственной основной картой, имеющей правовое основание, является карта 1920-х годов. Некоторые говорят, что это карта 1926 года, другие – что это карта 1929 года. В этом вопросе нет единого подхода, но это основная карта», - пояснил Григорян.

По словам секретаря Совета безопасности, во времена Советского Союза первый процесс демаркации начался именно в 1920-е годы, и основанием для составленных в дальнейшем карт была карта тех лет.

«Процесс первой демаркации во времена Советского Союза начался именно в 1920-е годы, в 1926-1927 годах, и закончился в 1929 году. И после этого основанием для составленных в дальнейшем карт была именно карта тех лет», - отметил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин затронул вопросы делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, заявив, что без участия России это сделать нельзя. Сказанное он объяснил тем обстоятельством, что карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период, «находятся в генштабе российской армии».

Для армянской стороны нет каких-либо препятствий для начала процесса делимитации и демаркации, подчеркнул секретарь Совбеза. Армен Григорян напомнил, что Армения готова к делимитации и демаркации и ждет позитивного сигнала.

«Мы ожидаем позитивного сигнала от Азербайджана по этой части. Кажется, в сентябре в ООН они сделали такое заявление, но мы не продвигаемся вперед по данному вопросу», - сказал он.