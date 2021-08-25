Армения в Москве заключила контракт на поставку вооружений

Он, однако, подробностей не сообщил.

«Среди подписантов традиционные наши партнеры - Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма», - согласно РИА «Новости», сказал Шугаев.

Ранее директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил журналистам, что в рамках выставки «Армия-2021» уже заключены более 20 сделок на общую сумму более 2 млрд евро.

Вчера вечером после посещения этой выставки в Москве и встречи с руководителями российских военно-промышленных компаний министр обороны Армении Аршак Карапетян сделал примечательное заявление о том, что Армения отказалась от приобретения старого вооружения и планирует закупить новое высококачественное оружие.

Интересно, что московскую выставку вооружений посетили две армянские делегации. Согласно Минобороны Армении, сначала, 22 августа, в российскую столицу для участия в церемонии открытия выставки «Армия-2021» и Международных армейских игр отправилась делегация во главе с министром обороны.

На следующий день ведомство распространило новое сообщение о том, что делегация во главе с заместителем министра обороны Кареном Брутяном примет участие в выставке «Армия-2021», которая пройдет в Москве до 28 августа, во встречах с руководителями Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, «Рособоронэкспорта», «Иркута», «КамАЗа» «Уралвагонзавода», «КТРВ» и других организаций и заключении контрактов.

«У нас есть полная поддержка, могу сказать, что я не слышал здесь слово «нет». И мы предпримем практические шаги для развития нашего сотрудничества с Россией. Мы планируем иметь качественное вооружение, планируем иметь новое вооружение, мы отказались от покупки старого вооружения. Это наша политика. Лучше иметь меньше, но качественнее, чтобы точно знать, что это вооружение будет работать», - заявил министр обороны Армении.

По сообщению Минобороны, 23 августа в Москве Аршак Карапетян «обсудил весь комплекс вопросов армяно-российского военно-технического сотрудничества с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым и директором «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым».

Мы должны попытаться создать собственное производство оружия», - заявил министр обороны Армении. Он отметил, что и в этом вопросе также есть поддержка России - в виде открытия совместных предприятий. «Мы сделаем это быстро. Мы как нация должны уметь производить собственное оружие», - подчеркнул Карапетян. По его словам, необходимо решить еще одну задачу - не допустить посредников между Министерством обороны и производственными предприятиями. По мнению министра, при выполнении этих трех условий будет создана модернизированная армия. «И мы сможем противостоять существующим опасностям», - заключил Аршак Карапетян.

После 44-дневной войны и особенно после досрочных парламентских выборов правительство во главе с Николом Пашиняном неоднократно заявляло о планах по модернизации Вооруженных сил Армении и приобретению нового оружия.

«Стратегия реформирования вооруженных сил в значительной степени основана на анализе уроков, извлеченных из 44-дневной войны, и обстановки в области безопасности, сформированной после 9 ноября. Правительство определит основные направления, задачи долгосрочного планирования и ресурсы, на которых будет основано развитие оборонного сектора Республики Армения, и инструментарий ведения войны пятого поколения. Правительство продолжит процесс модернизации вооружения, военной техники и приобретения новых образцов. Более целенаправленная политика будет проводиться в сферах военного и военно-технического сотрудничества со странами-союзниками и странами-партнерами», - говорится в программе деятельности правительства на 2021-2026 годы, принятой на предыдущем заседании правительства.

Однако пока не ясно, какое вооружение закупит Армения.

Во время визита министра обороны Аршака Карапетяна в Москву 11 августа этого года, по сообщению военного ведомства Армении, подарив своему коллеге кинжал, министр обороны России Сергей Шойгу заявил: «Можно считать, что процесс поддержки вооружения Армении начался».

Всего четыре дня спустя президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность по этому поводу, в интервью CNN Turk заявив: «Мы ожидаем, что Россия не будет вооружать Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит».

По словам политического комментатора Рубена Меграбяна, особенно 44-дневная война показала, что Вооруженные силы Армении нуждаются в принципиально новом поколении вооружения, системы управления и ведении боя. Необходимо коренное изменение всей нашей системы военного образования, чтобы подготовка кадров отвечала требованиям, предъявляемым к армии, и будущие военнослужащие полностью владели всем тем, чем будет оснащена армия», - сказал он.