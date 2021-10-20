В Москве встречаются вице-премьеры Армении, России и Азербайджана

Очередное заседание трехсторонней рабочей группы с участием вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которое началось в Москве сегодня и продолжится завтра, проходит на фоне звучащих уже второй день из Баку заявлений о позитивных сигналах, поступающих из Еревана.

Сегодня о позитивных мессиджах вновь говорил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. На совместной пресс-конференции с хорватским коллегой он отметил, что Баку ожидает от Еревана уже действенных шагов.

«Баку надеется, что последние позитивные мессиджи, поступающие от правительства Армении, дадут положительные результаты не только на словах, но уже и на деле», - сказал Байрамов.

А вчера вечером азербайджанские СМИ со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана написали, что официальный Баку положительно оценивает дружественную позицию Еревана в последнее время. И возвращение пяти армянских пленных является актом доброй воли со стороны Азербайджана в ответ на позитивные сигналы, поступающие из Армении. О каких именно позитивных сигналах идет речь и повлияют ли они на результаты заседания трехсторонней рабочей группы, неизвестно.

Заседание проходит за закрытыми дверями. Неизвестно, будет ли принято заявление по завершении заседания.

Согласно источнику Радио Азатутюн, стороны пока не пришли к согласию по ключевым вопросам. В данный момент обсуждения в основном идут вокруг правовых вопросов, возникающих в случае возможной разблокировки транспортных коммуникаций.

Вчера вице-премьер Армении Мгер Григорян сказал, что у рабочей группы есть определенные представления по части железной дороги, есть даже предварительная договоренность о том, что разблокировка должна производиться в рамках нормативно-правовой базы стран СНГ.

В ответ на запрос Радио Азатутюн посол Армении в организации Размик Хумарян пояснил, что в рамках СНГ действует Межгосударственный совет по железнодорожному сообщению, в рамках которого принято около 300 документов, регулирующих вопросы, связанные с железнодорожными связями и грузоперевозками между членами организации. Другие подробности армянская сторона пока не сообщает.

Накануне сегодняшнего заседания вице-премьер Армении сказал, что в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждается восстановление всех железных дорог, функционировавших в советские годы, не уточнив, открытие какой из них является первостепенным в сегодняшней повестке дня.

В советские годы Армения была связана с Азербайджаном железнодорожным и автомобильным транспортом по двум направлениям: Ереван-Нахичеван-Мегри, а оттуда в Баку и Ереван-Иджеван-Казах, а оттуда в Баку или Тбилиси.

Однако Азербайджан и Турция говорят о железной дороге Ереван-Нахичеван-Мегри, а вернее о «Зангезурском коридоре», хотя власти Армении, в том числе вице-премьер Мгер Григорян, утверждают, что вопрос коридора вообще не обсуждается.

О создании трехсторонней рабочей группы лидеры Армении, России и Азербайджана договорились в январе этого года. Неизвестно, какие еще вопросы обсуждают вице-премьеры трех стран, помимо разблокировки транспортных коммуникаций. Вчера Мгер Григорян также говорил о демаркации, отметив, что для того, чтобы начать эти работы, необходимо сначала изучить все двусторонние и международные документы, касающиеся границы между Арменией и Азербайджаном.