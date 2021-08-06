Журналистские организации требуют отменить последние изменения, ограничивающие работу журналистов в парламенте

Причиной стали опубликованные ею фотографии, запечатлевшие повседневную работу парламента, на которых видны сотрудники службы охраны, что, фактически, отныне запрещено.

«Больше 10 лет я работаю в Национальном собрании, никогда не сталкивалась с подобной проблемой. Я всегда снимала то, что видела, то есть, если ты видишь необычные явления, обязательно должен сфотографировать», - сказала она.

Для Лилиан показалось необычным сосредоточение сотрудников службы охраны в одном месте, что фотограф и запечатлела, удостоившись особого внимания с их стороны. «Я не пыталась снимать их тайно. Они подошли ко мне, спросили, откуда я, из какого СМИ. Ну, конечно, я представилась. Один из них позвонил высокопоставленному чиновнику, все ему рассказал, после чего мне ничего не сказали: не просили удалить фотографии, не сказали, что снимать нельзя, и не запретили продолжать съемку», - рассказала она.

Ничего не сказали, но наказали. На следующий день из парламента в редакцию пришло письмо следующего содержания: «Фотограф, осуществляя свою профессиональную деятельность, нарушил пункт 2.8 приложения 1 к постановлению председателя НС «Об утверждении правил, действующих на территории и в здании Национального собрания РА», согласно которому запрещается проводить аудиозапись, фото- и видеосъемку сотрудников службы охраны при осуществлении ими своей профессиональной деятельности на территории охраняемого объекта, в том числе на пропускных пунктах».

Закон должен быть доступным для каждого, в данном случае нарушена также и эта норма, считает руководитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян. «Они были обязаны распространить проект в журналистском сообществе, получить от них предложения и отзывы, чтобы их также принять во внимание. Это элементарный, предварительный этап партиципаторной демократии. Принимают в тот же день и в тот же день налагают конкретное ограничение. Откуда знать журналистам, какой порядок и нормы действуют, в соответствии с которыми они должны выполнять свою работу?» - сказала Дойдоян.

А глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц подчеркнул, что подобные ограничения в Национальном собрании не могут быть обоснованными, поскольку парламент, как представительный орган, должен действовать прозрачно. «Те проекты и те подходы, которые проявляются в различных законах, имеют тенденцию к сужению порога секретности или границ доступа к информации, что имеет гораздо больше защитное значение для тех органов, которые пытаются оставаться менее прозрачными и менее подотчетными», - отметил Сакунц.

Если есть угроза безопасности, то ограничения уместны, но они также не должны мешать работе журналистов. Обращаясь к этому случаю, сегодня подобное мнение высказал новоназначенный министр юстиции Карен Андреасян. «Помня, кем был Наири Унанян, что он мог сделать, будучи журналистом, мы должны понимать, что журналистика или свобода слова не являются абсолютной ценностью. И если органы безопасности обнаружили определенные риски, мы должны это уважать. В конце концов, это вопрос защиты нашего государства», - сказал Андреасян.

Инцидент с фотожурналистом уже подвергся широкой критике со стороны общественных организаций, политиков и омбудсмена.

Журналистские организации выступили с заявлением, в котором не только осуждают инцидент, но и требуют немедленного восстановления права Лилиан Галстян входить в парламент и освещать работу депутатов. Предлагается также отменить последние изменения, ограничивающие работу журналистов в здании Национального собрания, и обсудить со СМИ новый вариант работы.

Мы попытались выяснить у заместителя руководителя аппарата НС Анны Григорян, обсуждался ли этот вопрос и собираются ли они пересматривать запрет. Григорян ответила, что у нее пока нет информации. Ранее она сообщила СМИ, что они пока не обсуждали этот вопрос из-за нехватки времени, заверив, что этот вопрос будет обсужден.