Власти не комментируют, какие позитивные сигналы Ереван подал Баку

«Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана на заседании трехсторонней рабочей группы рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 11 января 2021 года», - заявили правительства трех стран после состоявшейся вчера в Москве встречи.

Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев договорились вновь встретиться в ближайшее время.

Какие еще вопросы, помимо разблокировки транспортных коммуникаций, обсуждали вице-премьеры трех стран, неизвестно.

Перед отъездом в Москву вице-премьер Армении сказал, что у рабочей группы есть определенные представления по части железной дороги, есть даже предварительная договоренность о том, что разблокировка должна производиться в рамках нормативно-правовой базы стран СНГ. По словам Мгера Григоряна, в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждается восстановление всех железных дорог, функционировавших в советские годы. Он, однако, не уточнил, открытие какой из них является первостепенным в сегодняшней повестке дня.

В советские годы Армения была связана с Азербайджаном железнодорожным и автомобильным транспортом по двум направлениям: Ереван-Нахичеван-Мегри, а оттуда в Баку и Ереван-Иджеван-Казах, а оттуда в Баку или Тбилиси. Однако Азербайджан и Турция говорят о железной дороге Ереван-Нахичеван-Мегри, а вернее о «Зангезурском коридоре», хотя власти Армении, в том числе вице-премьер Мгер Григорян, утверждают, что вопрос коридора вообще не обсуждается.

«Я говорил и повторяю, вопрос предоставления коридора не обсуждается», - заявил Григорян.

Сегодня эту тему затронул также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подтвердив прежние заявления Анкары о том, что они, как и прежде, полны решимости в вопросе открытия «Зангезурского коридора».

Еще до встречи в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев в перешедшем после войны под контроль Баку Зангелане, не сообщая конкретных подробностей, заявил, что последние события показывают, что в вопросе «Зангезурского коридора» Баку получает то, что хочет.

Перед встречей в Москве Баку освободил пятерых армянских военнопленных, а также заявил, что получил позитивные сигналы из Еревана и ожидает от Армении действенных шагов. Какие позитивные сигналы Ереван подал Баку и какие шаги за этим последуют, власти Армении не уточняют. Они также отказываются отвечать на заявления Баку.

Радио Азатутюн сегодня не удалось получить комментарии ни в правительстве, ни в МИД, ни у провластных депутатов.

«Я считаю, что, так сказать, бархатные мессиджи нынешних властей Армении, направленные Азербайджану и Турции, явно нравятся азербайджанцам и туркам. И, следовательно, они стараются не использовать слишком жесткую риторику, хотя их шаги говорят о том, что они не отступают от своих жестких позиций. Крайне сложно сказать, что может быть скрыто за этими словами, какие существуют договоренности. Но то, что есть определенный процесс, и то, что приходят к определенным договоренностям, это очевидно», - сказал политический аналитик Татул Акопян.

По его словам, позитивным сигналом могут быть также миролюбивые заявления властей Армении, но поскольку армянская сторона отвечает на эти вопросы молчанием и есть недостаток точной информации, сложно сказать, речь идет только о настрое или уже есть также конкретные договоренности.