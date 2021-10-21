Эрдоган: Турция по-прежнему полна решимости в вопросе открытия «Зангезурского коридора»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Азербайджан 26 октября не планирует посещать Баку, но примет участие в открытии аэропорта Физули, в открытии нескольких автомагистралей в этом районе, а также в запуске ряда программ в сельскохозяйственной сфере. Об этом Эрдоган заявил сегодня в беседе с журналистами.

«Мы обсуждали этот вопрос с моим братом Ильхамом Алиевым», - сказал турецкий лидер.

По его словам, позиция Анкары в вопросе открытия «Зангезурского коридора» не изменилась.

«Мы по-прежнему полны решимости в вопросе открытия Зангезурского коридора», - сказал президент Турции.

Эрдоган также сообщил, что Турция продолжит поддерживать Азербайджан в разминировании территорий и предоставит с этой целью специальные машины.

Президент Турции коснулся также напряженности между Азербайджаном и Ираном, сказав, что не разделяет мнения о возможной эскалации этого кризиса.

«Лично у меня нет таких ожиданий. Иран не сделает Азербайджан целью из-за отношений Баку с Израилем. Количество азербайджанцев, проживающих в Иране, очевидно. Этот фактор, несомненно, заставит задуматься. Не все так примитивно. Я считаю, что новое правительство Ирана не повторит ту же ошибку», - цитирует слова Эрдогана турецкое информагентство «Анадолу».

Президент Турции беседовал сегодня с журналистами по завершении своего визита в три африканские страны, коснувшись также ряда других вопросов, в частности отношений Вашингтона и Анкары.