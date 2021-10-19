Еще пятеро пленных вернулись из Азербайджана в Армению

Ранее сегодня о возвращении пленных из Баку сообщили азербайджанские источники, отметив, что они были осуждены в Азербайджане за нетяжкие преступления.

Таким образом, число вернувшихся из Азербайджана пленных достигло 113, в их числе как военнослужащие, так и гражданские лица.

В Баку по уголовным делам в основном проходят армянские военнослужащие-резервисты, захваченные в плен близ карабахского села Хцаберд после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября.

Армянская сторона передала Азербайджану 15 человек, в том числе не только военнопленных, но и двух азербайджанцев, осужденных в Нагорном Карабахе за убийство ребенка и другие преступления.