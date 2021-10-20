По словам жителей Агарака, азербайджанские позиции на горе Пела появились еще в декабре прошлого года

Несмотря на поступающие из Сюникской области официально не подтвержденные новости о том, что находящаяся на границе гора Пела перешла под контроль Азербайджана, видеокамера Радио Азатутюн сегодня зафиксировала на вершине горы флаги как Азербайджана и Армении, так и России.

Из ближайшего села Агарак, откуда можно было вести съемку, не было четко видно, находились ли на горе военнослужащие и на каком расстоянии были установлены флаги трех стран.



В селе, расположенном примерно в двух километрах от горы Пела, рассказали, что азербайджанские позиции появились на горе еще в декабре прошлого года. Происходили ли после этого позиционные изменения, они не знают, так как с такого расстояния этого не видно. Но жители села уверенно заявляют, что за эти месяцы не были свидетелями каких-либо инцидентов.

«Ну, выстрелы бывают, да стреляют, но не в нас, откуда знать, зачем стреляют», - сказал один из жителей села.

«Опасение есть всегда, они пришли и встали у нас под носом, было бы хорошо, если бы была обеспечена безопасность. Я не могу сказать, что слышал выстрелы, что было какое-то изменение… все так, как есть с 25 декабря. Мы три месяца находились на постах, нас на этих постах сменили, до сих пор я не слышал никаких звуков», - сказал другой житель.

Служба национальной безопасности только спустя два дня после утверждений мэра Капана и оппозиционного депутата от Сюника области Анны Григорян о продвижении азербайджанцев в районе горы Пела в Сюнике выступила с заявлением, утверждая, что «на территории горы Пела в Сюникской области никаких позиционных изменений не произошло, и пограничные войска РА продолжают нести охрану государственной границы на указанном участке».

Мэр Капана Геворк Парсян ранее сообщил местному телеканалу, что гора была уступлена еще в декабре, и тогда контроль на месте осуществляли российские пограничники. Но на днях, по словам мэра, по неизвестным для него причинам русские спустились со стратегической высоты, и контроль перешел к Азербайджану.

«Этот участок - важная высота, участок стратегической важности для нас. Теперь из-за отсутствия русских весь этот участок перешел под контроль азербайджанцев», - сказал Парсян.

Сегодня уже мэр отказался давать интервью, его пресс-секретарь сообщил, что Парсян перегружен встречами и не может уделить время Радио Азатутюн.



По словам жителей, под контролем Азербайджана находится другая сторона горы Пела, где проходит основная дорога, соединяющая Агарак и несколько соседних сел с Капаном. С декабря прошлого года, когда азербайджанские силы разместились недалеко от населенных пунктов, они не пользуются этой дорогой. Есть альтернативная дорога в обход территории, перешедшей под контроль Азербайджана, она и длиннее, и хуже по качеству, но, по словам агаракцев, дорога сейчас ремонтируется.

За исключением короткого заявления СНБ по поводу горы Пела никаких других официальных разъяснений дано не было. Вчера заместитель министра обороны сказал, что вопросы о военных позициях считаются государственной тайной, и отказался давать комментарии.