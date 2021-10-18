Гора Пела в Сюнике остается под армянским контролем – СНБ

«Пограничные войска РА продолжают нести охрану государственной границы на указанном участке», - отмечает СНБ, опровергая информацию о передаче горы Пела в Капане Азербайджану.

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абраамян сегодня сообщил, что попытался уточнить этот вопрос.

«Насколько у меня была возможность уточнить, на одном участке горы мы осуществляем контроль, на другом – азербайджанцы», - написал он.

На днях о сдаче горы сигнализировала член оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Анна Григорян.