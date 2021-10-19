Представители власти не реагируют на слухи, поступающие с армяно-азербайджанской границы

Заместитель министра обороны и члены парламентской комиссии по обороне и безопасности от правящей фракции не реагируют на слухи, поступающие с армяно-азербайджанской границы - из Сюника и Гегаркуника - о том, что в первом случае азербайджанские вооруженные силы продвинулись вперед, а во втором - проводят работы по укреплению на тех участках суверенной территории Армении, где встали в мае.

«Такие вопросы, как оснащение войск, количество позиций, расстояние, и другие подобные вопросы регулируются законом о государственной тайне, и если я не ошибаюсь, есть соответствующее постановление правительства от 1998 года. Я полагаю, что если запрещают или не предоставляют какую-то информацию, то соответствующие государственные органы, отправляя свои ответы, ссылаются именно на этот закон», - сказал заместитель министра обороны Арман Саргсян.

На вопрос, разве граждане не должны быть в курсе, чтобы не попадать в плен, Саргсян ответил: «Служба национальной безопасности распространила сообщение о горе Пела».

Служба национальной безопасности выступила с заявлением только спустя два дня после утверждений мэра Капана и оппозиционного депутата от Сюника области Анны Григорян о продвижении азербайджанцев в районе горы Пела в Сюнике, утверждая, что «на территории горы Пела в Сюникской области никаких позиционных изменений не произошло, и пограничные войска РА продолжают нести охрану государственной границы на указанном участке».

В этом заявлении оппозиционный депутат Анна Григорян также видит проблему, и об этом она заявила сегодня на заседании комиссии по обороне и безопасности.

«Если делимитация не была проведена, почему СНБ говорит в своем сообщении, что это государственная граница, в конце концов, это узаконивает то, что азербайджанцы в данный момент находятся именно в том месте, где они должны находиться, между тем, это не государственная граница, смысл всего сказанного мною был в этом», - отметила Григорян.

Сегодня мэр Капана Геворк Парсян сообщил «Зангезур ТВ» новые подробности о горе Пела. По его словам, гора была уступлена еще в декабре, и тогда контроль на месте осуществляли российские пограничники. Но в эти дни по неизвестным Парсяну причинам русские спустились с высоты, и контроль перешел к Азербайджану.

«Этот участок - важная высота, участок стратегической важности для нас. Теперь из-за отсутствия русских весь этот участок перешел под контроль азербайджанцев», - сказал Парсян.

Перед прошлогодней войной на горе Пела была установлена система ПВО Армении. А теперь, по словам Парсяна, с этой точки Азербайджан может держать под прицелом Капан и Агарак, как это было в 90-е годы.

«Основная дорога, по которой мы раньше добирались до сел Агарак, Егвард и Ужанис, теперь полностью находится под их контролем. Теперь мы пользуемся альтернативной дорогой. Фактически, въезд наших сельчан на эту территорию по этой дороге уже запрещен», - сказал мэр Капана.

Силовые структуры не разрешают журналистам находиться на месте и проводить съемку. Такое же регулирование действует и в приграничном Гегаркунике. Только с разрешения силовиков, в их сопровождении и на указанных ими участках можно проводить съемку.

Депутату от оппозиции Тиграну Абрамяну, обратившемуся в письменной форме в Генштаб за разрешением, на днях ответили, что на данном этапе его поездка в приграничные районы Гегаркуникской области не считается целесообразной.

«Министерство обороны всячески препятствует членам постоянной комиссии по обороне и безопасности совершать поездки в тех направлениях, с которыми связаны вопросы, имеющие общественный резонанс», - сказал он.

Об активных фортификационных работах, проводимых вооруженными силами Азербайджана в Гегаркунике, строительстве убежищ, бетонировании дорог, накоплении дров в своем посте в Facebook проинформировал омбудсмен Армении.

Сегодня в конце рабочего дня, спустя два дня после сделанной Арманом Татояном записи, Министерство обороны назвало заявление омбудсмена преувеличенным, заявив, что «попытки подобной деятельности с азербайджанской стороны пресекаются вооруженными силами Армении».

Между тем, по словам Тиграна Абрамяна, запрет на их въезд и предыдущие примеры вызывают обоснованные подозрения в том, что азербайджанцы, которые в мае пересекли границу Армении и закрепились на территории страны, провели подобные работы.

«Азербайджан, по моему впечатлению, считает те участки, куда вторгся, уточненными участками границы и проводит большую работу по обеспечению их прочности и безопасности», - сказал оппозиционный депутат.

В то время как провластные члены парламентской комиссии по обороне и безопасности уклоняются от разговоров о приграничных районах, депутаты от оппозиции подчеркивают, что уже несколько недель они требуют встречи с руководителями силовых структур для получения разъяснений, однако так и не получили никакого отклика.