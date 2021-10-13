Патриарх всея Руси призвал власти Азербайджана и Армении помочь освобождению пленных

«Призываем прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан», - заявил патриарх Кирилл в среду в Москве после встречи с духовными лидерами Армении и Азербайджана - Католикосом всех армян Гарегином Вторым и председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Патриарх также заверил, что религиозные лидеры готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении и что Русская православная церковь, со своей стороны, молится о примирении двух близких ей народов и готова и впредь всемерно содействовать тому, чтобы на Южном Кавказе воцарился прочный и справедливый мир.

Трехсторонняя встреча духовных лидеров продлилась несколько часов. Открывая встречу, глава Русской православной церкви отметил, что это может стать примером для других. «Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером для всех», - сказал Патриарх Московский и всея Руси.

Тема пленных - в российских СМИ

Несмотря на достигнутую в ноябре договоренность об обмене пленными по принципу «всех на всех», армянская сторона утверждает, что десятки армянских военнослужащих все еще находятся в азербайджанских тюрьмах. Сегодня российские СМИ широко освещали эту тему.

Российский РБК, к примеру, отмечает, что к возвращению пленных призывает не только Ереван, но и Москва, подчеркивая, что подобный шаг позволит сформировать атмосферу доверия между сторонами.

Вчера Патриарх Кирилл провел отдельные встречи с Гарегином Вторым и Аллахшукюром Пашазаде.

Кстати, на вчерашней встрече с Пашазаде присутствовал и российский олигарх азербайджанского происхождения Год Нисанов, который сегодня считается одним из руководителей азербайджанской общины России и главным лоббистом семьи Алиевых в этой стране. Он является владельцем торгового центра «Европейский» и гостиницы «Украина» в Москве и считается самым успешным в России рантье с состоянием в 2,7 млрд долларов.

Более того, российская платформа «Проект» в прошлом году выяснила, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и члены его семьи в дни Второй карабахской войны пользовались активами азербайджанского миллиардера Года Нисанова. Авторы проекта рассказали, что в разгар конфликта Сергей Нарышкин плавал в личном бассейне Нисанова в компании члена семьи азербайджанского вице-премьера, а члены его семьи пользовались частным самолетом азербайджанского миллиардера, направляясь в Баку и Австрию. С какой целью богатый азербайджанский бизнесмен вчера присутствовал на встрече духовных лидеров, остается неясно.