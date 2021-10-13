В Москве началась встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и России

Сегодня в Даниловом монастыре в Москве началась трехсторонняя встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Первого с Католикосом всех армян Гарегином Вторым и председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского патриарха.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) л в начале встречи отметил, что они обсудят проблему конфликта в Нагорном Карабахе и вопросы преодоления его последствий.

«Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером для всех», - сказал, открывая встречу, патриарх Кирилл.

Он призвал духовных лидеров Армении и Азербайджана «давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной.

По словам патриарха, есть люди, которые религией оправдывают насилие, жестокость и кровопролитие. «Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной. Религиозные войны – это страшная греховная страница в религиозной истории человечества. В нынешнем веке, я думаю, мы должны делать все для того, чтобы понятия «религия» и «война» не соединялись в одно целое», - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он также обратил внимание собравшихся на общую ответственность за молодое поколение. «Если мы будем молча смотреть, как среди и молодежи крепнут отчуждение, взаимные претензии и даже ненависть, то завтра эти сорняки пустят корни и дадут поросль, которую будет очень трудно выкорчевать», - отметил предстоятель РПЦ.

«Пусть Бог благословить наши труды и поможет нам найти взаимопонимание, которое будет способствовать достижению прочного и долговременного мира на древней Кавказской земле – близкой, дорогой, родной для вас обоих», - заключил патриарх Кирилл.

Накануне глава РПЦ провел с религиозными лидерами двусторонние встречи. Так, во время беседы с Католикосом всех армян Гарегином Вторым последний сказал, что Армения сможет преодолеть трудные времена при поддержке России и Русской православной церкви. Патриарх Кирилл наградил католикоса Гарегина Второго орденом РПЦ «Славы и Чести» I степени за вклад в развитие дружественных отношений между Армянской апостольской церковью и Московским патриархатом, а также в связи с его 70-летием.

А во время переговоров с Пашазаде, патриарх Кирилл отметил, что политические интересы мешают сторонам нагорно-еарабахского конфликта договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, основанные на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу.