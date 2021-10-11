В аппарате Пашиняна пока не уточняют, обсуждались ли во время визита Гарибашвили армяно-турецкие отношения

В правительстве Армении пока не уточняют, обсуждались ли вопросы, касающиеся армяно-турецких или армяно-азербайджанских отношений, во время визита в Ереван 9 октября премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

К тому же визит Гарибашвили в Армению прошел максимально закрыто: стороны ограничились лишь краткими официальными сообщениями. Премьер-министры не делали никаких заявлений для прессы, пресс-конференция также не проводилась, хотя по итогам таких визитов на высоком уровне обычно делаются заявления или проводится короткая пресс-конфереция.

В то же время между пресс-релизами, распространенными пресс-службами премьер-министров Армении и Грузии, есть примечательные различия.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Армении, говорится: «Собеседники обсудили повестку дня и перспективы сотрудничества Армения-Грузия. Состоялся обмен мнениями о ситуации и процессах в регионе. Стороны подтвердили готовность к последовательному углублению дружественных связей и договорились продолжить активный диалог».

На официальном сайте премьер-министра Грузии приводятся подробности: «Стороны обсудили озвученную премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в ООН Инициативу мирного соседства, предназначенную для Южного Кавказа, которая призвана обеспечить мир и стабильность в регионе. На встрече было подчеркнуто, что новый формат мира будет способствовать проведению обсуждений Инициативы мирного соседства, в которых будут участвовать страны Южного Кавказа вместе с международными партнерами».

После перерыва в несколько месяцев, в июне этого года, в результате посреднических усилий Грузии удалось вернуть 15 армянских военнопленных из Азербайджана, после чего такое же число пленных было освобождено при посредничестве России.

О посреднических усилиях официального Тбилиси недавно зашла речь в контексте армяно-турецких отношений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 сентября заявил, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии передал ему предложение о встрече, но чтобы встреча состоялась, Ереван должен предпринять четкие шаги в направлении «Зангезурского коридора».

На следующий день Эрдогану ответила пресс-секретарь премьер-министра Пашиняна, заявив, что коридорная логика неприемлема для армянской стороны, но Ереван готов к контактам с Анкарой.

Радио Азатутюн обратилось в пресс-службы премьер-министров Армении и Грузии с просьбой предоставить дополнительную информацию о прошедших в Ереване переговорах Пашинян-Гарибашвили, в частности, обсуждались ли вопросы, связанные с армяно-турецкими и армяно-азербайджанскими отношениями. И там, и там отказались ответить, предложив направить письменный запрос. Как только мы получим ответы на письменные запросы, мы их опубликуем.