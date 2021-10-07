17 октября, 14 ноября и 5 декабря в Армении пройдут выборы в органы местного самоуправления

17 октября, 14 ноября и 5 декабря в укрупненных общинах Армении пройдут выборы в органы местного самоуправления (ОМС), сегодня на заседании правительства сообщил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Несмотря на недовольство во многих объединенных общинах, в конце сентября Национальное собрание приняло представленный правительством законопроект, по которому 441 община в Армении была объединена, в результате их число уменьшилось до 38, а общее число общин в стране стало равно 79.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня отметил, что выборами в ОМС фактически завершается данный этап укрупнения.

«Выборами не принимается решение об укрупнении, а просто после укрупнения выборы проводятся согласно новому порядку», - сказал глава правительства, пояснив, что в большинстве укрупненных общин выборы будут проводиться по пропорциональной системе.

«Избиратели будут голосовать по пропорциональным спискам, представленным политическими силами, где логически предполагается, что первый номер является кандидатом в мэры. Но в зависимости от результатов выборов мэр может быть избран и в результате голосования избирателей, и Советом старейшин. Раньше выборы мэра проходили по следующему принципу: выдвигались кандидаты, один из которых побеждал и брал на себя управление общиной, а остальные исключались из процесса управления общиной. А теперь победители победят, а те, кто не набрал необходимое для победы число голосов, станут членами Совета старейшин. Такой пример у нас есть в Ереване, Ванадзоре, Гюмри», - сказал Пашинян.