Парламент принял проект об укрупнении общин без участия оппозиции

Авторы проекта утверждают, что у общин будет более эффективная система управления с состоявшимся советом старейшин, с возможностями реализовывать более крупные проекты и предоставлять более эффективные услуги за счет имеющихся средств. Однако это мнение правительства многие не разделяют. Два дня назад в ходе слушаний в парламенте были озвучены мнения оппонентов законопроекта.

Однако председатель комиссии, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Ваге Галумян считает существующие разногласия несущественными.

В настоящее время в Армении насчитывается 866 сельских общин, в большинстве из которых проживает менее 3000 человек.

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян заявил в Национальном собрании, что согласно их исследованиям, в этих населенных пунктах невозможно оказывать какие-либо важные для общины услуги. Он подчеркнул, что в объединенных сельских администрациях будет не менее двух сотрудников. Которые продолжат заниматься документами и прочими вопросами.

«Хочу заверить, что ни один населенный пункт в Армении не будет закрыт, ни один населенный пункт не будет переименован, по всем вопросам, по которым жители общины обращались в свой муниципалитет, они продолжат туда обращаться», - заверил министр.

Оппозиция сегодня не участвовала в обсуждении и голосовании по законопроекту. В начале заседания фракции «Айастан» и «Честь имею» посчитали законопроект о внесении изменений в закон «Об административно-территориальном делении РА» неконституционным, а его обсуждение преступлением и покинули зал заседания.

Член правящей фракции «Гражданский договор» Сисак Габриелян резко отреагировал на бойкот оппозиции: «Непонятно, зачем вообще наши оппозиционные коллеги взяли мандаты, если при обсуждении любого вопроса они покидают зал заседания, а затем с гордостью заявляют, что свою премию или зарплату отдают другим. Естественно, они должны ее отдавать, потому что если они будут продолжать в том же духе, их можно вообще ее лишить».

После принятия законопроекта в первом чтении произошло два изменения. Центром укрупненной общины в Армавирской области вместо Джрарата станет село Гай. Город Нор Ачен Котайкской области по проекту был объединен с Егвардом. В результате изменений Нор Ачен был отделен. С ним объединятся 8 прилегающих сел. Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян сказал, что остальные предложения не были приняты, так как они сочли свои аргументы более обоснованными.

В ходе обсуждений прозвучали обещания, что в ближайшее время также будут пересмотрены зарплаты глав общин. Планируется также изменить структуру областных администраций.