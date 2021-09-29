США готовы содействовать армяно-турецкому примирению, но на данный момент в отношении процесса нет ясности

«Стороны должны быть готовы к этому, и в этом случае Соединенные Штаты готовы содействовать примирению, усилиям по диалогу, но самое главное, чтобы у сторон было такое желание, была готовность. На данный момент ситуация в этом отношении еще не ясна. Также люди должны чувствовать уверенность в направлении усилий по примирению, и мы готовы направить на это наши дипломатические усилия», - сказала посол.

Ереван и Анкара, на протяжении десятилетий не имеющие дипломатических отношений, в течение последних двух месяцев периодически обмениваются заочными сигналами по нормализации отношений. Сначала премьер-министр Армении заявил, что есть позитивные сигналы из Турции, затем Турция на уровне президента подтвердила, что готова нормализовать отношения с Ереваном на основе добрососедства и признания территориальной целостности друг друга. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении предложил ему встретиться.т Но в то же время турецкий лидер поднял тему Зангезурского коридора, настаивая на том, что армянская сторона должна предпринять четкие шаги. Официальный Ереван, в свою очередь, заявил, что коридорная логика для него неприемлема.

Американский посол, которая сегодня в Гюмри и Ахуряне участвовала в открытии зданий пожарно-спасательных отрядов, открытых при финансировании США, затронула также карабахский вопрос. Линн Трейси уже несколько раз заявляла, что США не считают карабахский вопрос урегулированным и что в ходе переговоров должен быть решен вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Сегодня посол положительно оценила встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшуюся на днях в Нью-Йорке под эгидой Минской группы, впервые после войны.

«Недавно в рамках Генассамблеи ООН прошли конструктивные встречи. Сопредседатели Минской группы встретились с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. По нашей оценке, это конструктивные переговоры, и мы посмотрим, как мы можем содействовать продолжению этих конструктивных переговоров, которые начались в Нью-Йорке. Для Минской группы долгосрочное решение конфликта - это всеобъемлющее решение, которое обеспечит мир в регионе», - подчеркнула посол США.

Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью France 24 заявил, что если сопредседатели Минской группы ОБСЕ организуют встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, у него не будет возражений.

На это заявление Алиева официальный Ереван пока не ответил.