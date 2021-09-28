Алиев заявил, что не возражает против встречи с Пашиняном

«Если сопредседатели Минской группы ОБСЕ организуют встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, у меня возражений не будет», - в интервью телекомпании France 24 сегодня сказал Алиев.

«Я готов вступить в переговоры вокруг мирного договора, однако руководство Армении пока адекватно не реагирует на это», - отметил президент Азербайджана.

В интервью французской телекомпании Алиев еще раз отметил, что карабахский конфликт раз и навсегда решен. Вместе с тем, он опроверг утверждения о том, что у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении.