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Карабах

Алиев заявил, что не возражает против встречи с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не возражает против встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в случае ее организации Минской группой ОБСЕ.

«Если сопредседатели Минской группы ОБСЕ организуют встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, у меня возражений не будет», - в интервью телекомпании France 24 сегодня сказал Алиев.

«Я готов вступить в переговоры вокруг мирного договора, однако руководство Армении пока адекватно не реагирует на это», - отметил президент Азербайджана.

В интервью французской телекомпании Алиев еще раз отметил, что карабахский конфликт раз и навсегда решен. Вместе с тем, он опроверг утверждения о том, что у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении.

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