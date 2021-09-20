Оверчук: Вопрос коридоров мы не обсуждаем

Уже девять месяцев, с января этого года, между тремя странами действует рабочая группа на уровне вице-премьеров Алексея Оверчука, Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, цель которой – разблокирование коммуникаций в регионе.

«У нас нет коридоров. Мы не обсуждаем вопрос коридоров. Обсуждается вопрос деблокирования экономических, транспортных связей в Закавказье. Стороны обмениваются мнениями. Переговоры проходят в позитивном ключе», - отметил Алексей Оверчук.

В последние месяцы и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорили о необходимости открытия коридора, соединяющего Азербайджан и Нахичеван. Около месяца назад в интервью телеканалу CNN Turk Алиев обусловил заключение мирного соглашения с Арменией открытием «Зангезурского коридора». А вчера президент Турции заявил, что премьер-министр Армении предложил ему встретиться. В то же время он выразил недоумение, отметив, что если хотят с ним встретиться, то должны предпринять четкие шаги в вопросе «Зангезурского коридора».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что вопрос коридора не обсуждался и не будет обсуждаться, а сегодня, принимая Оверчука, он отметил: «Мы очень заинтересованы в открытии коммуникаций, потому что оцениваем это как возможность преодолеть блокаду Армении, в которой, к сожалению, мы находимся более 25 лет. Надеемся, что в результате работы мы придем к конкретным решениям».

Позицию армянской стороны по вопросу коридора сегодня на брифинге с журналистами подтвердил вице-премьер Мгер Григорян.

На вопрос, обсуждаются ли вопросы, связанные с коридором, Григорян ответил: «Конечно нет».

О том, какие вопросы обсуждаются на трехсторонней площадке, вице-премьер ответил: «Обсуждаются те вопросы, о которых я говорил, они касаются, во-первых, возможных инфраструктурных решений, во-вторых, правовых регулировок этих решений, которые, если будут возможны, будут приняты. Повторяю, это касается реализации таможенных, пограничных, фитосанитарных и иных контрольных функций».

Встречи трехсторонней армяно-азербайджано-российской рабочей группы на три месяца были приостановлены после того, как 12 мая вооруженные силы Азербайджана на нескольких направлениях вторглись на территорию Республики Армения, закрепились там и до сих пор отказываются уходить. В предыдущие месяцы официальный Ереван на самом высоком уровне – на уровне премьер-министра и вице-премьера Мгера Григоряна, заявил, что переговоры возобновятся, если азербайджанские вооруженные силы покинут территорию Армении и Азербайджан вернет армянских пленных.

Азербайджанцы все еще находятся в Армении, военнопленные - в Баку, между тем переговоры возобновились. Как сказал сегодня Оверчук, предыдущее 7-е заседание рабочей группы состоялось в середине августа в Москве.

На замечание Радио Азатутюн о том, что армянская сторона неоднократно заявляла, что без вывода азербайджанских войск с территории Армении и возвращения пленных армянская сторона не возобновит переговоры, а, между тем, мы видим, что переговоры начались, Мгер Григорян ответил: «Я считаю, что мы должны говорить, мы должны в любом случае вести переговоры, нужно использовать любой шанс, который стабилизирует ситуацию и приносит в регион мир. Что касается инфраструктуры в регионе, то хочу сказать, что по части железной дороги решения гораздо более видимы, потому что здесь в основном речь идет о восстановлении инфраструктур, которые в свое время существовали и действовали. В этом смысле здесь технические решения более видимы, мы больше сосредоточены на правовых решениях организации перечисленных мною пограничных, таможенных, фитосанитарных и других подобных контрольных функций. По части дорог пока больше обсуждается вопрос технических решений инфраструктур».

В рамках мероприятия Armenian Business Forum примечательную цифру обнародовал министр экономики Ваан Керобян. По его словам, согласно расчетам, деблокада Армении со стороны Азербайджана и Турции может обеспечить только в первые два года 30-процентный рост экономики Армении.

Накануне 30-летия независимости нарушается закон о языке

Министр экономики Армении общался с российскими журналистами на русском языке. Логотипы на плакатах мероприятия, включая правительства Армении и России, были также только на русском. Не было параллельного перевода на армянский язык выступлений на русском, как того требует закон о языке.

Завтра Армения будет отмечать 30-летие восстановления государственности. Мы поинтересовались у министра Ваана Керобяна, почему нарушается закон о языке. «Позвольте мне не отвечать на этот вопрос», - ответил он.

Кстати, Алексей Оверчук и Мгер Григорян утром дали пресс-конференцию, но об этом был проинформирован крайне ограниченный круг СМИ, включая Общественное телевидение и радио. Почему в правительстве Армении решили организовать пресс-конференцию втайне от большинства СМИ, в том числе и от Радио Азатутюн, выяснить в течение дня не удалось.