Армения заинтересована в открытии коммуникаций - Пашинян принял вице-премьера РФ

«Очень рад, что Вы участвуете в армяно-российском бизнес-форуме. Это очень важное мероприятие для нас, и надеемся на привлечение в Армению новых российских инвестиций. Конечно, в этом плане мы очень заинтересованы, чтобы российские бизнесмены армянского происхождения были активными, особенно сейчас, когда мы переходим в период послевоенного восстановления. В этом ключе это также важный повод обсудить наши текущие дела по поводу трехсторонней рабочей группы, которая занимается вопросом открытия региональных коммуникаций. Как я неоднократно говорил, мы очень заинтересованы в открытии коммуникаций, потому что оцениваем это как возможность преодолеть блокаду Армении, в которой, к сожалению, мы находимся более 25 лет», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении выразил надежду, что в результате удастся прийти к конкретным решениям. «Для нас очень важно получить наконец железнодорожную связь с Россией, которая откроет новые возможности для развития нашей экономики и в плане нашей интеграции в Евразийском экономическом союзе. Это сделает наше членство в Евразийском экономическом союзе эффективнее в разы», - сказал Пашинян

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в свою очередь отметил: «С утра мы провели целую серию круглых столов, на которые собрались представители армянского и российского бизнеса.

Мы с Мгером Гербертовичем прошлись по всем круглым столам, а это круглые столы по вопросам развития инфраструктуры, транспорта, энергетики, охраны природы, инноваций. Самое главное - это то, что люди между собой общаются, и есть представления о каких-то проектах, и дальше идут обсуждения и люди хотят завязать между собой контакты. Т.е. это работа, направленная в будущее, и это очень хорошо, ради этого мы и приехали, чтобы восстановить эти связи, сделать их более тесными».

Отметим, что сегодня утром заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян приняли участие в мероприятии «Армяно-российское экономическое сотрудничество: перспективные проекты».