Ереван готов к диалогу с Анкарой на высшем уровне в случае начала эффективных контактов – пресс-секретарь премьера

«Премьер рассказал о своем видении начала переговоров с Турцией во время недавней сессии парламента, заявив, что контактам на высоком уровне должны предшествовать рабочие дискуссии. Между официальными лицами Армении и Турции пока не было контактов, хотя кабмин Армении готов к таким контактам. В случае такой эффективной работы Армения будет готова и к встречам на высоком и высшем уровне», - сказала Геворкян.

Уже второй месяц официальные Ереван и Анкара обмениваются заочными мессиджами относительно нормализации отношений. Сначала премьер-министр Армении отметил, что есть позитивные сигналы из Анкары, затем Турция на уровне президента заявила, что готова нормализовать отношения с Ереваном на основе добрососедства и признания территориальной целостности друг друга.

А вчера президент Турции заявил, что премьер-министр Армении предложил ему встретиться. В ответ Реджеп Эрдоган вновь упомянул «Зангезурский коридор» и заявил, что армянская сторона должна предпринять четкие шаги.