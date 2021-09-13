На данный момент переговоры между Арменией и Турцией не ведутся – МИД

Об этом сегодня в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось у внешнеполитического ведомства Армении, планируются ли формальные переговоры для нормализации армяно-турецких отношений.

«В ответ на ваш запрос информируем вас, что контакты между армянскими и турецкими дипломатами ограничиваются участием в многосторонних обсуждениях различных вопросов международной повестки дня», - говорится в заявлении МИД.

В последнее время в заявлениях официальных Анкары и Еревана звучит готовность к обсуждениям по нормализации двусторонних отношений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что Анкара готова нормализовать отношения с Ереваном на основе добрососедства и признания территориальной целостности друг друга. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что Армения готова к диалогу с Турцией.