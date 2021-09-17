Между Арменией и Азербайджаном надо начать процесс делимитации и демаркации - вице-премьер

Между Арменией и Азербайджаном надо начать процесс делимитации и демаркации, согласно «Арменпресс», заявил вице-премьер Мгер Григорян, комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что инциденты на дороге Капан-Горис в очередной раз подтверждают необходимость начала работ по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

«Я думаю, что необходимо начать определенный процесс», - сказал вице-премьер.

По словам Захаровой, Москва передала и Баку, и Еревану свои предложения по процессу делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и ожидает скорого ответа.

«Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Развитие ситуации, в том числе близ села Воротан, в очередной раз подтверждает востребованность скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией на всем протяжении, - отметила официальный представитель МИД РФ, добавив: - Параллельно будем продолжать совместные усилия по разблокирования транспортных и экономических связей в регионе в русле реализации договоренностей на высшем уровне».



Параллельно с неурегулированной ситуацией на дороге Горис-Капан армянские чиновники не дают четкого ответа на вопрос, ведет ли армянская сторона переговоры для решения проблемы, с которой столкнулись водители иранских грузовиков, направляющихся в Армению.

Только в воскресенье появилось официальное сообщение о том, что пограничники СНБ Армении и ФСБ России проводят совместную работу по урегулированию ситуации, после чего СНБ больше ничего не сообщала, как и другие ведомства.

Азербайджанская полиция уже шесть день требует с водителей иранских грузовиков уплаты налогов. Если проблема не будет решена, специалисты прогнозируют плохие экономические последствия.

Председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян заявил, что действия Азербайджана направлены иранской стороне. Баку и Тегеран должны уточнить, являются ли эти действия законными или незаконными.

«Иран и Азербайджан должны уточнить, укладываются ли эти действия в рамки таможенного поста или являются незаконными. Они не касаются перемещений из Зангезура на территории Армении, поймите правильно. Размещение наших пограничных войск, азербайджанских сил и российских пограничников на этом участке обеспечивает, чтобы не возникало проблем с безопасностью, чтобы мы не стреляли друг в друга до тех пор, пока не перейдем к этапу, на котором будут уточнены вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией границы», - сказал Кочарян.

Сегодня армянская сторона распространила сообщение о том, что премьер-министр Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Душанбе, встретился с президентом Ирана Ирагимом Раиси и обсудил с ним вопросы, связанные с бесперебойной организацией грузоперевозок между двумя странами.

Аппарат премьер-министра сообщил лишь это. Как сообщает иранское государственное агентство, президент Раиси сказал, что между Арменией и Ираном будет создана рабочая группа по линии обмена энергоресурсами, транспорта и совместных производств.

В свою очередь премьер-министр Пашинян, согласно тому же сообщению, подчеркнул, что Ереван приветствует инициативы Ирана по решению существующих проблем. Государственное агентство Ирана не уточнило, о каких именно инициативах идет речь.